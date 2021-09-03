أخبار عاجلة

استعدادت بمطار مرسي علم لاستقبال ٧٠ رحلة خلال الأسبوع الجاري -
تخصيص 30 فدان لاقامة فرع لجامعة الأزهر بجنوب سيناء -
ترامب:إذا ما واجهت بايدن في الملاكمة سأطرحه أرضا في ثوان (فيديو) -
إثيوبيا تحدد موعد توليد الكهرباء من سد النهضة -
تكريم عدد كبير من نجوم الفن والإعلام بمهرجان دير جست الـ ١٨ (صور) -
خالد الغندور يسخر من خسارة الأهلي أمام الزمالك في السوبر الإفريقي لليد -
مشاهدة مباراة توتنهام بث مباشر ضد كريستال بالاس 11- 9 -2021 (لحظة بحلظة) -
الرئيس التونسي يرفض الضغوط الأجنبية بشأن الأزمة السياسية -
الصحة: تسجيل 433 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة -
جمال العدل عن محمد رمضان: «تصرفاته هوجاء .. وغلطته الكبري واقعة الطيار» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الخزانة الأمريكية" تفرض عقوبات على مخابرات إيرانية

Print
"الخزانة الأمريكية" تفرض عقوبات على شبكة مخابرات إيرانية "الخزانة الأمريكية" تفرض عقوبات على مخابرات إيرانية
استهدفت مواطنًا أمريكيًّا في ‏الولايات المتحدة

فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (‏OFAC‏) عقوبات على ‏أربعة عملاء استخبارات إيرانيين؛ استهدفوا مواطنًا أمريكيًّا في الولايات المتحدة ومنشقين إيرانيين في ‏دول أخرى، كجزء من حملة واسعة النطاق لإسكات المنتقدين للحكومة الإيرانية. ‏

وأوضحت الخزانة الأمريكية في بيان صحفي اليوم أن مسؤول المخابرات علي رضا شاهاروقي ‏فاراهاني قاد مكونة من (محمود خزين، وكيا صادقي، وأوميد نوري)، خططت لاختطاف صحفي ‏وناشط حقوقي أمريكي، وهي مؤامرة فاشلة، أدت إلى توجيه الاتهام إلى أعضاء الشبكة في أواخر يوليو. ‏

وأكدت الخزانة الأمريكية أنه تماشيًا مع الدور الموثق جيدًا لوزارة الاستخبارات والأمن (‏MOIS‏) في ‏القمع الداخلي توضح هذه العملية الدور الخبيث لأجهزة المخابرات الإيرانية في استهداف الإيرانيين ‏في الخارج؛ لتشمل محاولات إعادة المعارضين إلى إيران.

وشدَّدت على أن الولايات المتحدة ‏ستستمر في محاسبة الحكومات الاستبدادية التي تلجأ إلى القمع العابر للحدود، سواء باستهداف ‏المنشقين أو الصحفيين أو قادة المعارضة؛ إذ إن هذه الأعمال تهدد النظام الدولي القائم على ‏القواعد، وتقوض السلم والأمن الجماعي.‏

وزارة الخارجية الأمريكية إيران

صحيفة سبق اﻹلكترونية

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
شبكة قنوات SSC الفضائية تؤكد استمرار نقل مباريات دوري المحترفين مجاناً

شبكة قنوات SSC الفضائية تؤكد استمرار نقل مباريات دوري المحترفين مجاناً

إحباط محاولة لتهريب (451,807) أقراص إمفيتامين للمملكة عبر شبكة مرتبطة بحزب الله الإرهابي

إحباط محاولة لتهريب (451,807) أقراص إمفيتامين للمملكة عبر شبكة مرتبطة بحزب الله الإرهابي

إحباط محاولة لتهريب (451,807) أقراص إمفيتامين للمملكة عبر شبكة مرتبطة بحزب الله الإرهابي

إحباط محاولة لتهريب (451,807) أقراص إمفيتامين للمملكة عبر شبكة مرتبطة بحزب الله الإرهابي

ندوات لتوعية مواطني الأسمرات بالسلوكيات السليمة في التعامل مع شبكة الصرف الصحي

ندوات لتوعية مواطني الأسمرات بالسلوكيات السليمة في التعامل مع شبكة الصرف الصحي