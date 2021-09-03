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عقوبات أمريكية على استخبارات إيرانية

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عقوبات أمريكية على شبكة استخبارات إيرانية عقوبات أمريكية على استخبارات إيرانية

قالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان، اليوم، إنها فرضت عقوبات على استخبارات إيرانية اتهمتها باستهداف ناشط ومعارضين إيرانيين في بلدان أخرى.

وأوضحت أن الشبكة الإيرانية جزء من "حملة واسعة النطاق لإسكات منتقدي الإيرانية".

وأضافت أن استهداف المعارضين في الخارج يدل على أن "قمع النظام الإيراني يتجاوز حدود بلاده"، مؤكدة أن واشنطن ستستمر في محاسبة "الحكومات الاستبدادية" التي تلجأ إلى القمع العابر للحدود سواء لاستهداف المنشقين أو الصحافيين أو قادة المعارضة.

كما ذكر البيان أن المسؤول البارز في الاستخبارات الإيرانية علي رضا فرحاني يقود شبكة العملاء، لاستهداف منشقين إيرانيين في بلدان منها أمريكا وبريطانيا وكندا.

وقبل 3 أسابيع فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات على شخص يُعتقد أنه يهرب النفط، وشركات قالت إنها توفر الدعم لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وأضافت الخزانة الأمريكية أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة استهدف شخصاً وشبكة من الشركات.

ويتشارك هذا الشخص مع قيادات كبرى في فيلق القدس، واستخدم عدة شركات لتسهيل بيع شحنات من النفط الإيراني لزبائن أجانب، بما في ذلك مشترون في شرق آسيا. وفق البيان الأميركي.

وأوضح البيان أن شبكة التهريب المستهدفة بالعقوبات يستخدمها كبار المسؤولين في الحرس الثوري الإيراني، وقالت إن عائداتها تذهب لتمويل "الأنشطة الإقليمية المزعزعة للاستقرار" في المنطقة.


الوطن السعودية

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