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حدد ميثاق غاز شرق المتوسط الذي صدق عليه رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، أمس الخميس، عدد من الأهداف تمثلت في التالى :

(1) احترام حقوق البلاد الأعضاء بالمنتدى فيما يخص مواردهم من الغاز الطبيعي والتعاون على إدارة عملية تطوير مستدامة وفعالة وواعية بيئيا، مع استخدام والحفاظ على موارد الغاز الطبيعي لمصلحة شعوبهم .

(2) التعاون وخلق حوار منظم ومنهجي فيما يتعلق بموضوعات الغاز الطبيعي، وعمل برنامج من أجل صياغة السياسات الإقليمية بهذا الشأن. ويركز المنتدى على التعاون الحكومي وتحديد الاستراتيجيات المشتركة بناء على النظرة المستقبلية المشتركة لموارد المنطقة.

(3) دعم مجهودات البلاد المنتجة أو البلاد ذات احتیاطی غاز بالمنطقة من أجل التعجيل باستثمار الاحتياطي الحالي والمستقبلي من خلال تبني التعاون فيما بينهم ومع دول العبور والدول المستهلكة بالمنطقة، إيجاد طرق لاستغلال البنية التحتية الموجودة وتطوير مزيد من خيارات البنية التحتية لاستيعاب الاكتشافات المستقبلية حسب الحاجة .

(4) مساعدة الدول المستهلكة على تأمين احتياجاتها والاشتراك مع دول العبور من أجل إتاحة شراكة مستدامة بين الأطراف الأساسية بصناعة الغاز .

(5) دعم تشکيل سوق غاز إقليمي يفيد الأعضاء من خلال تأمين العرض والطلب وتحسين تطوير الموارد وتحسين تكلفة البنية التحتية والتسعير التنافسي وتحسين العلاقات التجارية.

(6) المساهمة في تبادل الحوار من أجل الوصول لأعلى كفاءة للغاز بالمنطقة مما سيؤدي لتطوير سوق غاز إقليمي وربما مركز للتجارة .

ويأتي تأسيس المنتدي الذي وافق مجلس النواب على قرار تاسيسه، وفقا للتقرير البرلمانى حول الميثاق، إدراگا لوجود اکتشافات غاز بحرية ذات أهمية بشرق المتوسط ومدى التأثير الواضح لهذه الاكتشافات على تطوير الطاقة والاقتصاد بالمنطقة أن الاكتشافات الجديدة واستغلال حقول الغاز الهامة هو موضوع ذو أهمية بالغة للازدهار وتأمين الطاقة بالمنطقة رغبة في التعاون الاستثمار احتياطيات الغاز واستغلال البنية التحتية الموجودة وتشييد المزيد منها حسب الضرورة لمصلحة شعوبهم تأكيدا للامتثال للإعلان الصادر عن وزراء الطاقة التابعين للأعضاء المؤسسين خلال اجتماعهم المنعقد بالقاهرة في 14 يناير 2019 بشأن تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط، وإقرار بأهمية اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بتاريخ 10 ديسمبر 1982 تأكيدا على أن هذا الميثاق لا يحتوي على ما يؤثر على الحقوق أو الالتزامات الموجودة لأي عضو منتدى غاز شرق المتوسط بموجب أي معاهدة دولية أخرى أو حکم قانون دولی

ووفقا للميثاق يتحمل كل عضو بالمنتدى جميع النفقات اللازمة لمشاركته في الاجتماعات الوزارية ومجموعات العمل ويتحمل المنتدى تكاليف سفر أعضاء المجلس التنفيذى لحضور اجتماعاتهم.