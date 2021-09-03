كيف تختار مدرسة مناسبة لطفلك؟.. «قصور الثقافة» تُجيب

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نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الاقصر بإقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة محمد إدريس

حيث عقد قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان «اختيار المدرسة المناسبة لابنك»، تحدث جمال أبوالمجد عن مفهوم المدرسة ودورها في المجتمع، ومواصفات اختيار المدرسة؛ بجانب تنفيذ ورشة فنية بعنوان «الريف المصري» نفذتها منار السيد، وورشة «أشغال ورقية» نفذتها صفاء حسن، كما نفذ قصر ثقافة الطفل ورشة فنون تشكيلية رسم حر نفذتها مني محمد.

عقد قصر ثقافة الطارف محاضرة بعنوان «الرئيس جمال عبدالناصر الحاضر الغائب» تناول خلاها العادلي حسان المشاريع العظيمة التي نفذها في فترة توليه، وتأمين قناة السويس، بجانب عقد محاضرة بعنوان «الشباب ودورهم في حماية البيئة»، وأوضح محمد إبراهيم أن الشباب هم أمل المستقبل، وعليهم دورهم في المجتمع لحماية ونظافة البيئة؛ كما عقدت محاضرة بعنوان «الاستفادة من أوقات الفراغ»، تحدث محمد الصادق فيها عن كيفية الاستفادة من أوقات الفراغ والاهتمام به، بجانب محاضرة بعنوان «دور الثقافة والفنون في بناء الإنسان».

أوضح خلالها سيد صدقي مفهوم الثقافة والفنون بإيجاز، وأشكالها وأنواعها، ودورهما في بناء الإنسان، كما تم عرض مسرح عرائس للأطفال بعنوان «العقل السليم في الجسم السليم» أداء سلوي جودة.

عقد قصر ثقافة حوض الرمال محاضرة بعنوان «حقوق وواجبات الإنسان في المجتمع» تحدث طارق محمد عن أهم حقوق وواجبات الإنسان حتى يسود المجتمع العدل

وأقام قصر ثقافة أرمنت أمسية شعرية للشاعر خالد حلمى بعنوان «الحسين سيد الشهداء»، بجانب محاضرة بعنوان «الإنسانية والتفتح الذهني والتنمية» تحدث عمرو عبدالصبور فيها عن مهارة التفتح الذهني وارتباطها بالإنسانية، واختيار تحليل الشخصية

بينما أقيم قصر ثقافة حسن فتحي ورشة فنية للرسم بعنوان «مبادئ الرسم» نفذها محمد إبراهيم، ونفذت مكتبة الطفل والشباب بالديمقراط الثقافية ورشة رسم «منظر طبيعي» نفذتها حجاجية خيري مع رواد المكتبة

كذلك أقام قصر ثقافة بهاء طاهر ورشة حكي بعنوان «حسن الخلق» سردتها منال عمر، وأقيمت بمكتبة الطفل والشباب بالمحاميد قبلي ورشة فنون تشكيلية رسم حر نفذتها ولاء جابر، بالإضافة لورشة ورشة فنون تشكيلية بمكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحري الثقافية نفذها هشام النحاس، فيما نفذت مكتبة الطفل والشباب بالرزيقات قبلى الثقافية لقاء الأصدقاء وأسئلة ثقافية وعامة مع رواد المكتبة نفذها د. النوبي عبدالراضي.