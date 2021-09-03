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بعد إصابته.. حسام موافي يكشف حالته الصحية: «بقيت كويس بس اتخضيت»

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بعد إصابته.. حسام موافي يكشف حالته الصحية: «بقيت كويس بس اتخضيت» بعد إصابته.. حسام موافي يكشف حالته الصحية: «بقيت كويس بس اتخضيت»

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كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، حالته الصحية، بعدما كتب الكاتب الصحفي صلاح منتصر مقالا قال فيه إن موافي مصاب في عينه كما تمنى له الشفاء.

وأوضح الدكتور حسام موافي خلال تقديم برنامج «ربي زدني علمًا» المذاع على قناة صدى البلد، أنه بالصدفة فوجئ بمقال يتضمن اسمه، وفي آخر المقال كتب صلاح منتصر «أن الدكتور موافي مصاب في عينه وأتمنى له الشفاء من مرض خطير»، مضيفا كنت قد قلت له هذا الكلام منذ 3 أشهر، أما الآن فأنا بخير.

وتابع أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني في تلك الفترة التي تحدثت فيها مع صلاح منتصر كنت لا أرد على الهاتف وعلم هو لماذا لم أرد، لأنه صديق عزيز ويعتبر أفضل من أمسك بالقلم وأحد أحسن الكتاب في ، مضيفا «بقوله أنا بقيت كويس يا أستاذ صلاح بس اتخضيت».

وأردف حسام موافي أن عدد كبير من المكالمات الهاتفية استقبلها بعد نشر المقال، بعضها جاء من أشخاص بمصر وأمريكا والسعودية ومختلف دول العالم، مضيفا «حب الناس نعمة كبيرة جدًا، ومن أكتر نعم ربنا علة الواحد أنه يخليه محبوب».

المصرى اليوم

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