وزيرة الثقافة تجدد الثقة للمخرج خالد جلال لرئاسة قطاع الإنتاج

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، قرارا بتجديد الثقة للمخرج خالد جلال، وتوليته رئاسة قطاع شؤون الإنتاج الثقافى لمدة عام آخر.

من جانبه وجه جلال الشكر والتقدير للدكتورة ايناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، على ثقتها الغالية ودعمها المستمر، وقال إنه يفتخر بهذه الثقة التي تدفعه لبذل المزيد من الجهد والوقت في العمل، للمساهمة في تحقيق أهداف الوزارة التي تسعى دائما إلى إيجاد حراك ثقافى وفنى على أعلى مستوى، ووصول الثقافة والفن لكل ربوع مصر.

حصل خالد جلال على منحة في الإخراج المسرحي وسافر إلى روما للدراسة ومطالعة التجارب الفنية في الغرب، وعندما قرر العودة، عيينه وزير الثقافة في ذلك الوقت الفنان فاروق حسني، مديرا لمسرح الشباب وكان عمره وقتها 28 سنة، وتولى جلال رئاسة مركز الإبداع الفني، ثم رئاسة مسرح الغد، ثم رئاسة البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، ثم رئاسة قطاع صندوق التنمية الثقافية، ثم رئاسة قطاع شؤون الإنتاج الثقافى منذ عام 2015.

وكرمه الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، في الجلسة الختامية لمنتدى شباب العالم 2019 بنسخته الثالثة، وبعد قيامه بإخراج مسرحية «المحاكمة» التي تم عرضها خلال فعاليات مسرح شباب العالم 2019، والذى وصفه جلال بأنه «تكريم التكريمات»، كما حصل المخرج خالد جلال، على جائزة الدولة للإبداع الفني في مجال الإخراج، وأيضا جائزة التفوق في الفنون عام ٢٠١٠، إلى جانب العديد من الجوائز والتكريمات في مهرجانات دولية وقومية، وأيضا عدد من التكريمات لأشهر وأعرق الجرائد والمجلات المصرية.