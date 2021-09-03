أخبار عاجلة

ترامب:إذا ما واجهت بايدن في الملاكمة سأطرحه أرضا في ثوان (فيديو) -
إثيوبيا تحدد موعد توليد الكهرباء من سد النهضة -
تكريم عدد كبير من نجوم الفن والإعلام بمهرجان دير جست الـ ١٨ (صور) -
خالد الغندور يسخر من خسارة الأهلي أمام الزمالك في السوبر الإفريقي لليد -
مشاهدة مباراة توتنهام بث مباشر ضد كريستال بالاس 11- 9 -2021 (لحظة بحلظة) -
شيكابالا يستفز جماهير الأهلي بعد فوز الزمالك بالسوبر الأفريقي لكرة اليد (فيديو وصور) -
الرئيس التونسي يرفض الضغوط الأجنبية بشأن الأزمة السياسية -
الصحة: تسجيل 433 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة -
جمال العدل عن محمد رمضان: «تصرفاته هوجاء .. وغلطته الكبري واقعة الطيار» -
جمال العدل: لم أتوقع نجاح أحمد السقا الكبير في «صعيدي في الجامعة الأمريكية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

الكندي ديلان بيبيك يتوج بذهبية سباق النقاط رجال في بطولة العالم للدراجات

Print
الكندي ديلان بيبيك يتوج بذهبية سباق النقاط رجال في بطولة العالم للدراجات الكندي ديلان بيبيك يتوج بذهبية سباق النقاط رجال في بطولة العالم للدراجات

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

توج الكندي ديلان بيبيك بالمركز الأول والميدالية الذهبية في سباق النقاط رجال ببطولة العالم للناشئين لدراجات المضمار، والتي تستضيفها في الفترة من 1 وحتى 5 سبتمبر الجارى، تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية.

وحسم المركز الثاني والميدالية الفضية في السباق لاعب التشيك رادوفان ستيك، بينما فاز بالبرونزية الروسي ميكائيل بوستارناك.

وكان لاعب منتخب مصر للدراجات محمود بكر قد شارك في هذا السابق وكان في الصدارة إلا أنه تعرض لحادث في النهائي وهو ما منعه من استكمال المنافسات رغم أنه كان يحتل المركز الاول خلال سباق الـ 25 كم «100 لفة»، وتم نقل اللاعب للمستشفى للخضوع للآشعة ومعرفة حجم إصابته.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مصرع طفل وإصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الدولي في كفر الشيخ

مصرع طفل وإصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الدولي في كفر الشيخ

وزيرة الثقافة تتفقد مكتبة مصر العامة بالأقصر

وزيرة الثقافة تتفقد مكتبة مصر العامة بالأقصر

وزيرة الثقافة تتفقد مكتبة مصر العامة بالأقصر وتشيد بدورها في نشر الوعي

وزيرة الثقافة تتفقد مكتبة مصر العامة بالأقصر وتشيد بدورها في نشر الوعي

لجنة تكافؤ الفرص بالتعليم العالي تنظم ندوة حول مكافحة الفساد في ضوء رؤية مصر 2030

لجنة تكافؤ الفرص بالتعليم العالي تنظم ندوة حول مكافحة الفساد في ضوء رؤية مصر 2030