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أنشطة فنية أحمد بهاء الدين للطفل

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أنشطة فنية أحمد بهاء الدين للطفل أنشطة فنية أحمد بهاء الدين للطفل

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في إطار توجيهات د. إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، بتنمية المهارات الإبداعية للأطفال والنشئ، ودمج ذوي القدرات في الأنشطة المقدمة، نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بقصر ثقافة أحمد بهاء الدين للطفل المتخصص بأسيوط، عدد من الانشطة الثقافية والفنية منها، ورشة فنون تشكيلية لاكتشاف وتنمية مواهب الأطفال، وورش حكي لقصص الاطفال، وتقديم عرض فيلم للاطفال عن البطل الباراوليمبي المصري شريف عثمان الحاصل على المركز الأول وذهبية رفع الاثقال في اوليمبياد طوكيو الأخيرة.

كما أقيمت عدة ورش منها تعليم الاطفال مباديء الرسم والفن التشكيلي، وعرض فيلم بريجكتور واونلاين عن تسامح الدين في وكيفة وجود وحدة وطنية بمصر، وورش اشغال فنية كتعليم الكورشيه ومبادئ التفصيل ورسم الباترون وعمل لوحات جمالية للاطفال، وتصميم شنطة للفتيات من خلال استخدامها لبنطلون جينز قديم، بجانب ورشة لتبسبط قواعد اللغة العربية، وكان موضوعها «المنادي وأنواعه وأدوات النداء وطرق وتوقيت استخدامها»، بالإضافة إلى مسابقات ثقافية.

المصرى اليوم

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