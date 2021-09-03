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مطروح : قافلة بيطرية مجانية من معهد بحوث التناسليات تزور المحافظة

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مطروح : قافلة بيطرية مجانية من معهد بحوث التناسليات تزور المحافظة مطروح : قافلة بيطرية مجانية من معهد بحوث التناسليات تزور المحافظة

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أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أن المحافظة تستقبل خلال الأسبوع المقبل قافلة بيطرية مجانية من معهد بحوث التناسليات الحيوانية بالتعاون مع مديرية الطب البيطري بمطروح بعدد من مدن المحافظة، وهى سيوة ومرسى مطروح والحمام، خلال الفترة من ٤ سبتمبر حتى ٩ سبتمبر الجارى، موجهًا بتذليل كافة العقبات وتيسير الإجراءات مع وصول أعمال القافلة إلى أقصى المناطق المستهدفة، وإعلام المربين بها لتحقيق أقصى استفادة من أعمال القافلة البيطرية.

وأوضح الدكتور سعد جويلي مدير عام مديرية الطب البيطري بالمحافظة، أن القافلة البيطرية المجانية لمعهد بحوث التناسليات تبدأ أعمالها بواحة سيوة وضواحيها من يوم ٤ إلى ٦ سبتمبر، وبإدارة مطروح البيطرية وضواحيها يومى ٧و٨ سبتمبر، وتنهى القافلة أعمالها يوم ٩ سبتمبر بقطاع البنجر بالحمام، وستكون فعاليات القافلة في مجال تقديم العلاج المجاني وعلاج أسباب التخلفات التناسلية باستخدام أحدث الأجهزة، وتطبيق التلقيح الاصطناعى وتحصين الحيوانات باستخدام التحصينات غير السيادية، بالإضافة إلى تدريب الأطباء البيطريين وعقد الندوات الإرشادية للمربين على هامش أعمال القافلة.

المصرى اليوم

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