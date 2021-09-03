كريستيانو رونالدو يشكر موسوعة جينس للأرقام القياسية

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وجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، رسالة شكر لموسوعة جينيس للأرقام القياسية، على الاعتراف بتحطيمه الرقم القياسي لأفضل هدف على مستوى المنتخبات في العالم عبر التاريخ.

ونشر رونالدو صورة له مع جائزة موسوعة جينيس عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك» وعلق عليها، قائلا: «شكرا لموسوعة جينيس للأرقام القياسية، ومن الجيد دائما أن يتم الاعتراف بك على أنك محطم للأرقام القياسية العالمية، ودعونا نستمر في محاولة جعل الأرقام أعلى».

وقاد رونالدو منتخب بلاده للفوز على ضيفه الإيرلندي (2-1) في اللقاء الذي جمعهما يوم الأربعاء الماضي، وذلك ضمن الجولة الرابعة من تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس.

وأحرز النجم البرتغالي هدفين لبلاده في الوقت القاتل، الأول في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للقاء، والثاني في الدقيقة السادسة المحتسبة بدلا للضائع.

وسطر رونالدو (36 عاما) التاريخ بوصوله للهدف 111 خلال 180 مباراة بقميص منتخب البرتغال حتى الآن في مسيرته الاحترافية، ويصبح أفضل هداف في العالم على مستوى المنتخبات الوطنية للرجال عبر العصور، محطما الرقم القياسي للمهاجم الإيراني المعتزل على دائي (109 أهداف).