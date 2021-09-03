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شوق الفنان عمرو يوسف، جمهوره ومتابعيه، لمسلسله الجديد «وعد إبليس»، عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام».

ونشر مقطع فيديو، من أحد مشاهد المسلسل، وعلق على الفيديو، قائلًا: «يا ترى إبراهيم خارج منين وشاف إيه جوه .. وعد الشيطان.. قريبًا».

مسلسل «وعد إبليس» كان يحمل اسم «العقد»، وتم تغييره للاسم الجديد، ويجسد عمرو يوسف، ضمن أحداث العمل، شخصية رجل يتحالف مع الشيطان في إطار من الإثارة والغموض، ويشاركه بطولته عائشة بن أحمد، أحمد مجدي، مها أبوعوف، محمد يسري ومريم الخشت وغيرهم.

وينتمي العمل إلى نوعية المسلسلات القصيرة، حيث تمتد أحداثه إلى 6 حلقات، ومن المقرر أن يتم عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية.