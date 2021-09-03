وفقًا للقانون.. تعرف على حالات نقل البيانات الشخصية لدول أجنبية

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حدد قانون حماية البيانات الشخصية، الذي أقره مجلس النواب في الفصل التشريعى الأول وصدق عليه رئيس الجمهورية، البيانات الشخصية التي يمكن نقلها إلى دول أجنبية، ونص القانون على عدد من الحالات التي تم استثناؤها في المادة الخامسة عشرة التي نصت على «استثناءً من حكم المادة ( ١٤) من هذا القانون، يجوز في حالة الموافقة الصريحة للشخص المعني بالبيانات، أو من ينوب عنه نقل أو مشاركة أو تداول أو معالجة البيانات الشخصية، إلى دولة لا يتوفر فيها مستوى الحماية المشار إليها في المادة السابقة، وذلك في الحالات الآتية:
1. المحافظة على حياة الشخص المعني بالبيانات، وتوفير الرعاية الطبية، أو العلاج أو إدارة الخدمات الصحية له.
2. تنفيذ التزامات بما يضمن إثبات حق أو ممارسته أمام جهات العدالة، أو الدفاع عنه.
3. إبرام عقد، أو تنفيذ عقد مبرم بالفعل، أو سيتم إبرامه بين المسؤول عن المعالجة والغير، وذلك لمصلحة الشخص المعنى بالبيانات.
4. تنفيذ إجراء خاص بتعاون قضائي دولي.
5. وجود ضرورة أو إلزام قانوني لحماية المصلحة العامة.
6. إجراء تحويلات نقدية إلى دولة أخرى، وفقًا لتشريعاتها المحددة والسارية.
7. إذا كان النقل أو التداول يتم تنفيذًا لاتفاق دولي ثنائي، أو متعدد الأطراف، تكون جمهورية مصر العربية طرفًا فيه.
إجراء نقل للبيانات الشخصية
ونصت المادة ( ١٤ ) من القانون على أنه «يحظر إجراء نقل للبيانات الشخصية التي تم جمعها أو تجهيزها للمعالجة إلى دولة أجنبية، أو تخزينها أو مشاركتها، إلا بتوافر مستوى من الحماية، لا يقل عن المستوى المنصوص عليه في هذا القانون، وبترخيص أو بتصريح من المركز.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون السياسات والمعايير والضوابط والقواعد اللازمة، لنقل أو تخزين أو مشاركة أو معالجة أو إتاحة البيانات الشخصية عبر الحدود وحمايتها.
ووفقا للمادة 16 فإنه يجوز للمتحكم، أو المعالج بحسب الأحوال، إتاحة البيانات الشخصية لمتحكم أو معالج آخر خارج جمهورية مصر العربية بترخيص من المركز، متى توافرت الشروط الآتية:
1. اتفاق طبيعة عمل كل من المتحكمين أو المعالجين، أو وحدة الغرض الذي بموجبه يحصلان على البيانات الشخصية.
2. توافر المصلحة المشروعة لدى كل من المتحكمين أو المعالجين للبيانات الشخصية، أو لدى الشخص المعني بالبيانات.
3. ألا يقل مستوى الحماية القانونية، والتقنية للبيانات الشخصية لدى المتحكم أو المعالج الموجودة بالخارج عن المستوى المتوافر لدى جمهورية مصر العربية.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات والإجراءات والاحتياطات والمعايير والقواعد اللازمة لذلك.
كما نص القانون على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه، ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم المادة ( ١٤، ١٥، ١٦ ) من هذا القانون.