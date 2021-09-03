وفقًا للقانون.. تعرف على حالات نقل البيانات الشخصية لدول أجنبية

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حدد قانون حماية البيانات الشخصية، الذي أقره مجلس النواب في الفصل التشريعى الأول وصدق عليه رئيس الجمهورية، البيانات الشخصية التي يمكن نقلها إلى دول أجنبية، ونص القانون على عدد من الحالات التي تم استثناؤها في المادة الخامسة عشرة التي نصت على «استثناءً من حكم المادة ( ١٤) من هذا القانون، يجوز في حالة الموافقة الصريحة للشخص المعني بالبيانات، أو من ينوب عنه نقل أو مشاركة أو تداول أو معالجة البيانات الشخصية، إلى دولة لا يتوفر فيها مستوى الحماية المشار إليها في المادة السابقة، وذلك في الحالات الآتية:

1. المحافظة على حياة الشخص المعني بالبيانات، وتوفير الرعاية الطبية، أو العلاج أو إدارة الخدمات الصحية له.

2. تنفيذ التزامات بما يضمن إثبات حق أو ممارسته أمام جهات العدالة، أو الدفاع عنه.

3. إبرام عقد، أو تنفيذ عقد مبرم بالفعل، أو سيتم إبرامه بين المسؤول عن المعالجة والغير، وذلك لمصلحة الشخص المعنى بالبيانات.

4. تنفيذ إجراء خاص بتعاون قضائي دولي.

5. وجود ضرورة أو إلزام قانوني لحماية المصلحة العامة.

6. إجراء تحويلات نقدية إلى دولة أخرى، وفقًا لتشريعاتها المحددة والسارية.

7. إذا كان النقل أو التداول يتم تنفيذًا لاتفاق دولي ثنائي، أو متعدد الأطراف، تكون جمهورية مصر العربية طرفًا فيه.

إجراء نقل للبيانات الشخصية

ونصت المادة ( ١٤ ) من القانون على أنه «يحظر إجراء نقل للبيانات الشخصية التي تم جمعها أو تجهيزها للمعالجة إلى دولة أجنبية، أو تخزينها أو مشاركتها، إلا بتوافر مستوى من الحماية، لا يقل عن المستوى المنصوص عليه في هذا القانون، وبترخيص أو بتصريح من المركز.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون السياسات والمعايير والضوابط والقواعد اللازمة، لنقل أو تخزين أو مشاركة أو معالجة أو إتاحة البيانات الشخصية عبر الحدود وحمايتها.

ووفقا للمادة 16 فإنه يجوز للمتحكم، أو المعالج بحسب الأحوال، إتاحة البيانات الشخصية لمتحكم أو معالج آخر خارج جمهورية مصر العربية بترخيص من المركز، متى توافرت الشروط الآتية:

1. اتفاق طبيعة عمل كل من المتحكمين أو المعالجين، أو وحدة الغرض الذي بموجبه يحصلان على البيانات الشخصية.

2. توافر المصلحة المشروعة لدى كل من المتحكمين أو المعالجين للبيانات الشخصية، أو لدى الشخص المعني بالبيانات.

3. ألا يقل مستوى الحماية القانونية، والتقنية للبيانات الشخصية لدى المتحكم أو المعالج الموجودة بالخارج عن المستوى المتوافر لدى جمهورية مصر العربية.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات والإجراءات والاحتياطات والمعايير والقواعد اللازمة لذلك.

كما نص القانون على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه، ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم المادة ( ١٤، ١٥، ١٦ ) من هذا القانون.