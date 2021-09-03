حقيقة إضافة «الزوجة المحرومة» على «البطاقة التموينية» للزوج دون النظر لدخل الأسرة

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في إطار جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية، لتوفير الخدمات لجميع المستفيدين من منظومة الدعم التمويني، تواصل الوزارة إتاحة الخدمات التموينية على البطاقات إلكترونيا، من خلال موقع "دعم مصر "وبوابة" مصر الرقمية"، ومنها خدمة إضافة الزوجة المحرومة من منظومة الدعم إلى بطاقة تموين الزوج، بدون التقيد بدخل الأسرة، على أن تكون الإضافة لزوجة واحدة فقط، وعلى بطاقة التموين التي لا تتعدى عدد أفرادها 4 أشخاص، وذلك فى إطار حرص وزارة التموين على إضافة الزوجة غير المقيدة على بطاقة الزوج، والتى ظلت لعدة سنوات لا تصرف الدعم.

ونجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، فى تعميم خدمات بطاقات التموين على بوابة "مصر الرقمية فيما يتعلق بإصدار بطاقات تموين جديدة للفئات الأولى بالرعاية وبطاقات بدل فاقد وتالف وإصدار بطاقات فصل اجتماعي والنقل من محافظة الى أخرى وفصل اجتماعي لمستفيد من بطاقة لأخرى تحويل مستفيد الخبز إلى مستفيد تموين، إضافة افرد جدد وفقا للقواعد وبشرط الا يتعدى عدد الأفراد المقيدين على البطاقة عن 4 أفراد .

ويحصل المستفيدون من دعم السلع التموينية على السلع بقيمة الدعم المخصص لكل فرد مقيد على البطاقة، حيث يتم صرف كيلو أرز للبطاقة التموينية التى عدد أفرادها أقل من 4 أفراد، وصرف 2 كيلو أرز على البطاقة التى يكون عدد أفرادها 4 أفراد فأكثر، وذلك بدلا من الاكتفاء بصرف كيلو واحد أرز لكل بطاقة بدون النظر عن عدد أفراد الأسرة المقيدة على البطاقة، وصرف زجاجة زيت 800 ملى جرام أو 1 كيلو جرام وبحد أقصى 4 زجاجات زيت طعام على البطاقة و2 كيلو سكر لكل مواطن مقيد على بطاقة التموين من قيمة الدعم المخصص للمواطن، وهو 50 جنيها لكل فرد شهريا ،كما يتاح للمواطن صرف سلع أخرى وفقا لرغبته .

وتواصل وزارة التموين استقبال تسجيل رقم المحمول على موقع "دعم مصر" لأصحاب بطاقات المستفيدين من منظومة السلع التموينية والخبز، وذلك فى إطار الحرص على تيسير وإتاحة كافة الخدمات التموينية للمواطنين بسهولة ويسر، لافتة إلى أن عدم تسجيل رقم المحمول على موقع "دعم مصر" لن يضر أى مواطن أو مستفيد من منظومة السلع التموينية، ولكنه سيحرم المواطن نفسه من بعض المميزات وهى إتاحة الحصول على الخدمات التموينية إلكترونيا، مثل: استخراج بطاقات بدل التالف والفاقد وكذلك تغيير المحافظة لأخرى أو إضافة مواليد أو الاستعلام عن الرصيد "، وأنه بمجرد دخول صاحب البطاقة على موقع "دعم مصر" وكتابة رقم المحمول فإنه تتم مراجعة الرقم مع الجهات المعنية فى الحال، للتأكد من أن الرقم مسجل باسم صاحب البطاقة لدى شركات المِحمول أو باسم أحد أفراد الأسرة المقيدين على نفس البطاقة، وأنه فى حالة تبين أن الرقم صحيح يتم تسجيله فورا لصاحب البطاقة.