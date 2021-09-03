«نتالي» و«غازي».. قصة حب مصرية أوكرانية على أرض الغردقة

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جذبت مدينة الغردقة العديد من السائحين من مختلف الجنسيات، للإقامة بها سواء للعمل أو الزواج أو الاستمتاع بجوها وبحرها وخلوها من التلوث، ووراء كل سائحة أو سائح استقروا في الغردقة قصص وحكايات كثيرة.

ومن بين قصص السائحات اللاتي جئن للغردقة للسياحة، قصة «نتالي»، السائحة الأوكرانية، التي جاءت واستقرت في مصر منذ 14 عامًا، بعد قصة حب جمعت بينها وبين هاني غازي، مواطن مصري.

فخلال رحلة قصيرة للسيدة الأوكرانية مع أسرتها في 2007، التقت فيها «غازي» ابن المنصورة، الدقهلية، لينشأ بينهما تعارف، حيث عاودت «نتالي» في زيارة أخرى للغردقة، ليعترف لها بحبه، ويقرر السفر لأوكرانيا لزيارة أسرتها وطلبها للزواج، الذي تم بالفعل في 2009.

وبعد عام واحد فقط، توّج الزواج بالطفلة «لي لي»، 11 عامًا.

وخلال فترة الزواج، تعلمت «نتالي» اللغة العربية، وشاركت زوجها في مشروع حياته، لتعمل معه في محل لصناعة البيتزا بالغردقة، لخبرتها في صناعة الأكلات الغربية والبيتزا لمساعدة زوجها هانى، وإعدادها وبيعها للمصريين والأجانب بالغردقة، حيث تقوم بنفسها بصناعة البيتزا والباستا بمساعدة زوجها وعمال المطعم، حيث ترتدى ملابس العمل الخاصة بالمكان لتجهيز المؤكلات وبيعها.

كما برعت «نتالي» الأوكرانية في المطبخ المصري، إذ تقوم بطهى الكوارع والمحاشى وأغلب الأكلات الشعبية والمصرية بشكل عام.