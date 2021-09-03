الأهلي يقترب من التعاقد مع نجم قطرى قبل السوبر الأفريقي لكرة اليد

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اقترب النادى الأهلى من إنهاء صفقة هداف قطر؛ لتدعيم صفوف الفريق الاول لكرة اليد بالنادى قبل خوض السوبر الأفريقي أمام غريمه التقليدي الزمالك.

ووفقا لمصدر إدارة النادي الأحمر فان الجهاز الفنى أبدى رغبته في ضم اللاعب أنخيل هيرنانديز، والذي يحمل الجنسية القطرية، لتدعيم فريق كرة اليد.

ومن المقرر أن يكون التعاقد مع أنخيل هيرنانديز لاعب منتخب قطر على سبيل الإعارة، لتدعيم الفريق أثناء مباراة السوبر الأفريقي أمام الزمالك، المقرر إقامتها يوم 10 سبتمبر الجاري.

ويلعب أنخيل هيرنانديز لاعب منتخب قطر، في مركز الظهير الأيمن، وتوج الشياطين الحمر أمس بلقب بطولة كأس الكؤوس الأفريقية للمرة الرابعة في تاريخهم، حيث حصدوا اللقب من قبل أعوام «2013- 2017- 2018- 2021».

وخلال المباراة النهائية واصل «رجال يد الأهلي» عروضه القوية، وقدم اللاعبون أداءً مميزًا للغاية ‏بفضل الهجمات السريعة والدفاع المحكم والتصويبات القوية، ليتقدم في الشوط الأول بنتيجة ‏‏12-10، فيما استمر الأداء القوي بالشوط الثاني لتنتهي المباراة بفوز الفريق بنتيجة 29-24 ‏ويتوج باللقب.‏

وقدم فريق رجال يد الأهلي عروضًا مميزة طوال البطولة، وحقق العلامة الكاملة في الدور ‏الأول بالفوز على فرق سوكوتو ريما النيجيري ورد ستار الإيفواري وفاب الكاميروني.‏

وفي الدور ربع النهائي للبطولة تغلب «رجال يد الأهلي» على فريق ‏ASFA‏ السنغالي، ليتأهل ‏إلى الدور نصف النهائي، ويحقق الفوز على فريق إنتر كلوب الأنجولي ليتأهل إلى المباراة ‏النهائية، ويتغلب على فريق الوداد ويتوج بالبطولة.