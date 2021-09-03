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"الأرصاد" ينبِّه مكة وعسير وجازان: أمطار ورياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية

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"الأرصاد" ينبِّه مكة وعسير وجازان: أمطار ورياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية "الأرصاد" ينبِّه مكة وعسير وجازان: أمطار ورياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية
تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر الحالات حتى مساء الجمعة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في عسير وجازان ومكة المكرمة.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة عسير أنها تشهد أمطارًا خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة المجاردة والنماص وبارق وبلقرن وتنومة ورجال ألمع ومحايل. وتشهد المنطقة رياحًا نشطة وسُحبًا رعدية على البرك، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الجمعة.

وتشهد منطقة جازان أمطارًا خفيفة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الدرب، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الجمعة.

ونبَّه المركز منطقة مكة المكرمة بسُحب رعدية ورياح نشطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة القنفذة وبحرة والطائف، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الجمعة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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