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سفير في كندا يلتقي ٤ مرشحين مصريين في الانتخابات البرلمانية الكندية

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سفير مصر في كندا يلتقي ٤ مرشحين مصريين في الانتخابات البرلمانية الكندية سفير في كندا يلتقي ٤ مرشحين مصريين في الانتخابات البرلمانية الكندية

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أجرى السفير أحمد أبو زيد، سفير لدى كندا، اتصالات على مدار الأيام الماضية، مع المرشحين الأربعة من ذوى الأصول المصرية في الانتخابات البرلمانية الفيدرالية المزمع عقدها يوم 20 سبتمبر الجاري.

وحرص السفير المصري على نقل خالص تمنياته للمرشحين بالنجاح والتوفيق، بغض النظر عن انتماءاتهم الحزبية، مؤكدًا شعور كل مصري بالفخر والسعادة لأن يرى أبناء الجالية المصرية في كندا منخرطين في الحياة السياسية وفي المجتمع الكندي بكل نجاح واقتدار.

يُذكر أن الانتخابات البرلمانية الكندية القادمة تشهد مشاركة أربعة مرشحين من أصول مصرية، ثلاثة مرشحين عن حزب المحافظين المعارض، ومرشح واحد عن الحزب الليبرالي الحاكم، وذلك عن مقاطعات كيبيك وأونتاريو وبريتش كولومبيا.

المصرى اليوم

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