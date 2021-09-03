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مرافق الأقصر: تحرير 1890 مخالفة متنوعة للباعة

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مرافق الأقصر: تحرير 1890 مخالفة متنوعة للباعة مرافق الأقصر: تحرير 1890 مخالفة متنوعة للباعة

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شدد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر واللواء خالد عبدالحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاقصر بتكثيف مجهودات شرطة المرافق لرفع الأشغالات والتعديات على الطرق الرئيسية والجانبية وتحقيق الانضباط العام ومتابعة المقاهى والمطاعم على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

وشنت شرطة المرافق بمحافظة الأقصر على مدار شهر اغسطس عدد من الحملات المكبرة بمراكز ومدن المحافظة تحت اشراف اللواء محمد الصاوى مساعد مدير امن الاقصر واللواء علاء الطوخى حكمدار الاقصر.

وتمت اعمال الحملات بقيادة المقدم خالد الغول مدير شرطة المرافق بالاقصر.

وأسفرت الحملات عن تحرير عدد من المحاضر تضمنت ٧٣ مخالفة إلقاء مخلفات على جوانب الطرق، ٨٨ مخالفة نظافة عامة بالطرق وامام المحلات، ٢٥٤ مخالفة لبائع متجول، ٦٦٨ مخالفة اشغال طريق، ٢٩٣ مخالفة لعدم ارتداء الكمامة، ٣٣٢ مضبوطات متنوعة، ١٩٢ مخالفة لمحالات مخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم ٧٣٩، ٤٥ مخالفة لمقاهى تقدم نرجيلة بواقع ٢٢١ نرجيلة مضبوطة.

المصرى اليوم

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