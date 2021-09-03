قائمة الأمراض التي تلاحق مرضى السكري: «أضرار بالشبكية.. السكتات الدماغية.. النوبات القلبية.. وأمراض الكلى»

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«نسبة كبيرة من مرضى السكري بمصر، يعانون من أضرار بشبكية العين، ومشاكل خطيرة في القدم، مما قد تؤدي إلى البتر، وكما يعانون أيضا من السكتات الدماغية والنوبات القلبية، وأمراض الكلى».. بهذه الكلمات حدد الدكتور محمد خطاب، أستاذ أمراض الباطنة والسكر والغدد الصماء بكلية الطب جامعة القاهرة ورئيس الجمعية المصرية لأمراض السكر ودهنيات الدم، مجموعة الأمراض التي تصاحب مرض السكر وتهدد حياة المرضى في مصر، خاصة أن هذه الأعراض تصيب قطاعا كبيرا منهم، مشيرا إلى أن أبرز وأخطر المضاعفات غير المحلوظة التي يمكن أن تُصيب مرضى السكري من النوع الثاني وتحديدا في المراحل المبكرة، هي قصور عضلة القلب.

وأضاف رئيس الجمعية المصرية لأمراض السكر، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أن مضاعفات مرض السكري تنقسم إلى نوعين رئيسين، يظهر بعضها بشكل حاد، والبعض الآخر على المدى البعيد، ويمكن أن يؤدي مرض السكري إلى مضاعفات خطيرة مثل حالة فرط سكر الدم (HHS)، والتي يمكن أن يهدد حياة الفرد، وغالبًا ما تكون هذه الحالة نتيجة للتعرض لجفاف شديد، وارتفاع نسبة السكر في الدم، والجدير بالذكر أن التأخير في التكثيف العلاجي يعد واحدة من المشاكل التي تواجه مريض السكر من النوع الثاني في مصر والعالم والتي تصعد من وتيرة المضاعفات لمرض السكري.

إلى ذلك وافقت هيئة الدواء المصرية، الأسبوع الماضي، على طرح علاج جديد للبالغين من مرضى السكري من النوع الثاني، يحمي من مضاعفات أمراض القلب والكلى، ويعمل على تحسين نسبة السكر في الدم عند البالغين من مرضى داء السكري من النوع الثاني من خلال مزيج من مثبطات SGLT2 والميتفورمين هيدروكلوريد (HCl)، ويستخدم كعلاج مساعد للنظام الغذائي والتمارين الرياضية لتحسين قدرة المرضى على التحكم بنسبة السكر في الدم، حينما يكون العلاج بالداباجليفوزين والميتفورمين مناسباً.

وأكد دكتور صلاح شلباية، أستاذ أمراض الباطنة والسكر جامعة عين شمس، أنه يمكن الوقاية من مرض السكري من النوع الثاني من تغيير نمط الحياة، وخاصة فقدان الوزن مع ممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي صحي، كما يمكن تحسين بعض حالات داء السكري من النوع الثاني مع إنقاص الوزن، بالإضافة إلى السيطرة على ضغط الدم، والخضوع إلى تحاليل وفحوصات بشكل مستمر.

وأضاف شلباية أن هناك العديد من الدراسات الحديثة التي تؤكد أن مرضى السكري من النوع الثاني لديهم قدرة أكبر للنجاح في السيطرة على مستوى السكر في الدم بعد فشل العلاج الأحادي، وذلك في حالة التعرض للعلاج المكثف المبكر، حيث أظهرت نتائج دراسة أجريت على مجموعة كبيرة من مرضى السكري من النوع الثاني على مدار 22 عاما أن التأخير في بدء العلاج التكثيفي للمرضى الذين يعتمدون على الأدوية المضادة للسكري عن طريق الفم (OAD)، أو العلاج بالأنسولين، أدى إلى زيادة ملحوظة في الإصابة بالنوبات القلبية، وهبوط عضلة القلب، والسكتة الدماغية، وكذلك العديد من أمراض القلب والأوعية الدموية.

كما أشارت دراسة عالمية، التي أجري جزء منها في مصر، أن هناك تأخرا للتكثيف العلاجي في المرضى المصريين لمدة تصل إلى خمس سنوات أو أكثر، كما أشارت DISCOVER Study والذي يشير إلى وجود أهمية كبيرة لمزيد من الأدوية لتحسين جودة حياة مرضى السكري من النوع الثاني.

وأعلن دكتور صلاح شلباية عن وجود عقار (Xigduo) في السوق المصري الآن بتركيز 5/1000 mg، وسوف يساعد الأطباء والمرضى بالتبعية في ضبط مستوى السكر بالدم وحمايتهم من المضاعفات السابق ذكرها.

وأضاف أن خطة العلاج بعد تشخيص داء السكري (النوع الثاني) توضع دائما بالاتفاق مع المريض، ومراعاة ظروفه من حيث وضعه الصحي وعمره، مؤكدا على أن أولى خطوات العلاج هي النظام الصحي ثم الحركة اليومية المناسبة للمريض، ويأتي بعد ذلك اختيار الدواء المناسب بناء على احتياجات المريض وقدراته ونشاطه اليومي، وأفاد بأن إرشادات العلاج الجديدة الصادرة عن الجمعية الأمريكية للسكري لعام 2021، تدعو إلى استخدام العلاج المركب ذي القدرة على تقليل احتمالية الإصابة بأمراض القلب والكلى، من البداية، للمرضى الذين لديهم مستويات مرتفعة من السكري (معدل سكري تراكمي مرتفع).

من جانبه، قال الدكتور حاتم الورداني رئيس مجلس إدارة أسترازينيكا مصر، إن مصر تحتل المركز التاسع عالمياً فيما يخص انتشار مرض السكري، حيث يوجد حوالي 9 ملايين مريض بمصر، وهم أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات مثل أمراض القلب والكلى، مما يدعو إلى أهمية إيجاد حلول فعالة للحد من هذه المضاعفات، ولذا تتسابق الشركات العالمية في البحث والتطوير بشكل هائل لتقديم أحدث العلاجات من أجل جودة حياة أفضل للمريض المصري.

وتابع: لعل مرض السكري من النوع الثاني من أكثر الأمراض شيوعاً في مصر لدى البالغين، ولذا فإننا نبذل قصارى جهدنا لتوفير أحدث وأفضل الأدوية الطبية اللازمة من خلال مراكزنا البحثية العالمية لتحقيق الغاية الكبرى وهي توفير العلاج الطبي الآمن للمريض المصري فور الحصول على موافقات السلطات الصحية العالمية.