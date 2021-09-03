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قامت «مصر للطيران» بتسيير رحلة خاصة إلى دولة الجابون، اليوم الجمعة، وذلك لسفر المنتخب المصري لملاقاة نظيره الجابونى ضمن منافسات تصفيات المجموعة السادسة الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وأقلعت الرحلة بعد عصر اليوم الجمعة، وتم تسيير الرحلة بأحدث طرازات الشركة الوطنية الإيرباص A320Neo المزودة بكافة وسائل الراحة والرفاهية.

وحرصت مصر للطيران على تقديم كافة تسهيلات السفر لبعثة المنتخب الوطني، وخصصت فريقًا من العلاقات العامة والمحطة لاستقباله بمطار القاهرة لإنهاء إجراءات سفر البعثة في سهولة ويسر.

وهنأت الشركة الوطنية منتخب مصر بالفوز بالمباراة الأولى في تصفيات كأس العالم على منتخب أنجولا التي أقيمت الأربعاء الماضي وتمنت له التوفيق في المباريات المقبلة.