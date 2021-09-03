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« للطيران» تسير رحلة خاصة لنقل إلى الجابون

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«مصر للطيران» تسير رحلة خاصة لنقل المنتخب إلى الجابون « للطيران» تسير رحلة خاصة لنقل إلى الجابون

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قامت « للطيران» بتسيير رحلة خاصة إلى دولة الجابون، اليوم الجمعة، وذلك لسفر المصري لملاقاة نظيره الجابونى ضمن منافسات تصفيات المجموعة السادسة الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وأقلعت الرحلة بعد عصر اليوم الجمعة، وتم تسيير الرحلة بأحدث طرازات الشركة الوطنية الإيرباص A320Neo المزودة بكافة وسائل الراحة والرفاهية.

وحرصت مصر للطيران على تقديم كافة تسهيلات السفر لبعثة المنتخب الوطني، وخصصت فريقًا من العلاقات العامة والمحطة لاستقباله بمطار القاهرة لإنهاء إجراءات سفر البعثة في سهولة ويسر.

وهنأت الشركة الوطنية منتخب مصر بالفوز بالمباراة الأولى في تصفيات على منتخب أنجولا التي أقيمت الأربعاء الماضي وتمنت له التوفيق في المباريات المقبلة.

المصرى اليوم

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