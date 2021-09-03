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ظهرت الفنانة شيرين عبدالوهاب على غير عادتها، بطريقة مُنفعلة، حفلها في مدينة جدة، ليلة أمس، الأمر الذي أثار تساؤلات الجمهور «لماذا ظهرت هكذا؟».

انتشر مقطع للفنانة شيرين عبدالوهاب أثناء غنائها لأغنيتها الشهيرة «تاج راسك» على المسرح، وهُنا تحديدًا، ظهرت مُنفعلة ومتأثرة بشكل كبير بكلمات الأغنية، وظهر ذلك بوضوح في طريقة تعاملها مع الميكروفون، إذ خلعته وأمسكته بقوة وأكملت الغناء.

كشفت الفنانة شيرين عبدالوهاب سبب الانفعال، إذ أن والدتها تعرضت لوعكة صحية، نقلت على إثرها إلى أحد المستشفيات، وجاء ذلك تزامناً مع إحياء حفلها في جدة، بالمملكة العربية السعودية.

وقالت شيرين عبدالوهاب في لقاء في كواليس الحفل: «ادعوا لوالدتي فهي في المستشفى، وأنا غصب عني متوترة لكني أنوي تقديم أحلى حفلة لجمهوري، ودعواتكم لوالدتي».

افتتحت «شيرين» حفلها بأغنية «نساي»، وتفاعل معها الجمهور السعودي الذي أقبل على حضور حفلها مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.