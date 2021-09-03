فوج أمريكي يلتقط الصور التذكارية لطريق الكباش الفرعوني بالأقصر

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار فوج سياحي أمريكي، تابع لإحدى الشركات السياحية، «مكتبة مصر_العامة بالأقصر»، لمشاهدة عرض ثقافى بالقاعة الكبرى، ومشاهدة بانوراما التراث والتعرف على ملامح وآثار الحضارة الفرعونية بمختلف العصور التاريخية، والتعرف على مكونات المكتبة وما تضمه من كتب نادرة، كما قام الفوج بزيارة قاعة المصريات بالمكتبة.

طريق الكباش الفرعونى فى الاقصر

وقال الباحث محمد عباس، مدير المكتبة، ان الفوج الأمريكى تفقد الجانب الخلفي من المكتبة المطل على طريق الكباش، والذى يضم المسرح الروماني المطل على طريق الكباش، وقاموا بالتقاط الصور التذكارية للطريق الأشهر في العالم والذى يعد اكبر متحف مفتوح بطول 2700 متر يربط ببن معبدى الاقصر، ومجموعة معابد الكرنك وتعرفوا على تاريخ الطريق الفرعونى وأبدوا إعجابهم بالمعلومات التي شرحها لهم المرشدين المرافقين لهم عن اهمية الطريق في عهد الفراعنة كواحد من اهم طرق الاحتفالات في العالم.

طريق الكباش الفرعونى فى الاقصر

وكان الدكتور مصطفى وزيرى الامين العام للمجلس الأعلى للاثار، اكد أن الأعمال الجارية بالمشروع قاربت على الإنتهاء بنسبة تنفيذ تتجاوز 97% ولم يتبق سوى الجزء الخاص بكنيسة السيدة العذراء، حيث بدأت بالفعل أعمال إزالة الرديم خلف كنيسة السيدة العذراء باستخدام المعدات حتى تم الوصول لمستوى الأرض الأثرية، وجار حالياً تجهيز الجزء الأوسط من الطريق لأعمال بناء وترميم الممشى الحجري في هذه المنطقة المتبقية من الطريق.

طريق الكباش الفرعونى فى الاقصر

وأضاف أنه فيما يخص الجانب الغربي من تماثيل الطريق، فقد تم ترك شريط من الرديم الأثري بعرض 3 أمتار وبطول الجدار الشرقي لكنيسة السيدة العذراء انتظاراً لاستكمال أعمال هدم هذا الجدار، ومن ثم البدء في أعمال الحفائر الأثرية للكشف عن تماثيل الصف الغربي من الطريق، ليتم عقب ذلك تنفيذ السور لهذه المنطقة وتركيب الإضاءات الخاصة بها.

ولفت وزيرى، إلى استمرار أعمال الحفائر بالطريق، لافتأً إلى أنه قد تم الكشف عن أجزاء من تماثيل أبي الهول في مواقع الحفائر، وجار العمل على توثيقها ورفعها تمهيداً لإعادة ترميمها وتركيبها على قواعدها، كما يقوم فريق العمل بإعادة تجميع الكتل المختلفة التي تمثل أجزاء من تماثيل أبي الهول لإعادة تركيبها في أماكنها الأصلية، وأضاف أن أعمال الحفائر الجارية أسفرت حتى الآن عن الكشف عن آثار معاد استخدامها في مبان ملحقة بالطريق، ومن أبرز هذه القطع الأثرية، جزء من وجه تمثال آدمي يحمل ملامح رومانية من الحجر الرملي، وهناك أيضاً كتلة من الحجر الرملي عليها خرطوش للملكة نفرتيتي، بالإضافة إلى أجزاء التلاتات التي تحمل نقوشا ترجع لعصر الملك إخناتون.