محافظ الجيزة يتفقد تنفيذ كباري المشاه والسيارات بالمريوطية (صور)

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تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اليوم الجمعة، شوارع المريوطية وزغلول ومحور محمد أنور السادات، لمتابعة الأعمال الجاري تنفيذها بتلك المحاور المرورية الهامة .

وكلف رئيس حي الطالبية، بسرعة رفع كافة المخلفات والرتش الناتجة عن أعمال توسعة طريق البر الشرقي للمريوطية، أمام منطقة إستديو مصر.

كما شدد خلال تفقده كباري المشاه والسيارات الجاري انشاءها على ترعة المريوطية على ضرورة الانتهاء من الأعمال المتبقية بالأرصفة والبلدورات واجراء التخطيط المروري لفتح الكباري امام الحركة المرورية دون معوقات.

كما تفقد أعمال رصف بعض القطاعات التي تم ضمها للطريق بالمريوطية وشارع ترسا مؤكدا على ضرورة الانتهاء من الاعمال بالتوازي مع إجراء التنسيق العام للموقع من انشاء أرصفه المشاه ووضع أعمدة الإنارة.

ووجه بتوفير أماكن لأنتظار السيارات أسفل كوبري المريوطية الجديد نطاق شارع ترسا وتحقيق أقصي أستفادة الساحات المتواجدة.

وشملت جولة المحافظ تفقد الطريق الدائري لمعاينة التحويلات المرورية ومسارات السير التي تم تحديدها للمركبات أثناء تنفيذ أعمال توسعة منزل الطريق الدائرى القادم من المريوطية والمؤدى إلى شارع البحر الأعظم والتي تم إجراء غلق كلي لذلك الموقع المشار اليه لمدة ٢١ يوم بدءا من اليوم في إطار القيام بأعمال مشروع توسعة الطريق الدائرى بالمسافة المحصورة بين طريقى الأوتوستراد وحتى المريوطية ضمن المشروعات القومية للطرق.

كما تفقد المحافظ مراحل العمل ببعض القطاعات بالطريق الدائري نطاق احياء جنوب والطالبية والعمرانية والهرم مشيداً بما يتم تنفيذه من أعمال سوف تساهم في تحقيق السيولة المرورية اللازمة.

وخلال الجولة، وجّه المحافظ رئيس حي جنوب، بإزالة أحد الأكشاك المخالفة بشارع ربيع الجيزى المتعدية على الطريق.