أخبار عاجلة

ترامب:إذا ما واجهت بايدن في الملاكمة سأطرحه أرضا في ثوان (فيديو) -
إثيوبيا تحدد موعد توليد الكهرباء من سد النهضة -
تكريم عدد كبير من نجوم الفن والإعلام بمهرجان دير جست الـ ١٨ (صور) -
خالد الغندور يسخر من خسارة الأهلي أمام الزمالك في السوبر الإفريقي لليد -
مشاهدة مباراة توتنهام بث مباشر ضد كريستال بالاس 11- 9 -2021 (لحظة بحلظة) -
شيكابالا يستفز جماهير الأهلي بعد فوز الزمالك بالسوبر الأفريقي لكرة اليد (فيديو وصور) -
الرئيس التونسي يرفض الضغوط الأجنبية بشأن الأزمة السياسية -
الصحة: تسجيل 433 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة -
جمال العدل عن محمد رمضان: «تصرفاته هوجاء .. وغلطته الكبري واقعة الطيار» -
جمال العدل: لم أتوقع نجاح أحمد السقا الكبير في «صعيدي في الجامعة الأمريكية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

كوريا الجنوبية تمدد القيود المفروضة لكبح في العاصمة لمدة شهر

Print
كوريا الجنوبية تمدد القيود المفروضة لكبح فيروس كورونا في العاصمة لمدة شهر كوريا الجنوبية تمدد القيود المفروضة لكبح في العاصمة لمدة شهر

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت كوريا الجنوبية، أنها من المقرر أن تمدد القيود المفروضة لكبح في منطقة العاصمة سيئول لمدة شهر آخر على الأقل، حيث تكافح البلاد أسوأ تفش للعدوى.

وأقر وزير الصحة، كون دوك تشول، أمس، بأن القيود طويلة الأمد للفيروس تضر بسبل العيش، لكنه قال إن وتيرة انتقال العدوى كانت خطيرة للغاية بحيث يصعب على المسؤولين أن يفكروا في تخفيف إجراءات التباعد.

وسجلت البلاد 1709 حالات إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما تم تحصين 38 % من السكان، الذين يزيد عددهم عن 51 مليون نسمة، بشكل كامل.

وتجاوزت الإصابات في العالم 218 ملايين حالة واكثر من 4 ملايين ونصف المليون حالة وفاة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الصحة: تسجيل 433 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة

الصحة: تسجيل 433 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة

بريطانيا تسجل 37.622 إصابة جديدة بفيروس كورونا

بريطانيا تسجل 37.622 إصابة جديدة بفيروس كورونا

فيتنام توافق على الاستخدام الطارئ للقاح حياة - فاكس المضاد لفيروس كورونا

فيتنام توافق على الاستخدام الطارئ للقاح حياة - فاكس المضاد لفيروس كورونا

السعودية تسجل 102 حالة إصابة و6 حالات وفاة بفيروس كورونا

السعودية تسجل 102 حالة إصابة و6 حالات وفاة بفيروس كورونا