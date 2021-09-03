★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت كوريا الجنوبية، أنها من المقرر أن تمدد القيود المفروضة لكبح فيروس كورونا في منطقة العاصمة سيئول لمدة شهر آخر على الأقل، حيث تكافح البلاد أسوأ تفش للعدوى.

وأقر وزير الصحة، كون دوك تشول، أمس، بأن القيود طويلة الأمد للفيروس تضر بسبل العيش، لكنه قال إن وتيرة انتقال العدوى كانت خطيرة للغاية بحيث يصعب على المسؤولين أن يفكروا في تخفيف إجراءات التباعد.

وسجلت البلاد 1709 حالات إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما تم تحصين 38 % من السكان، الذين يزيد عددهم عن 51 مليون نسمة، بشكل كامل.

وتجاوزت الإصابات في العالم 218 ملايين حالة واكثر من 4 ملايين ونصف المليون حالة وفاة.