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«مبسوطة كأنه يوم فرحي».. سمية الخشاب تنتظر كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد

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«مبسوطة كأنه يوم فرحي».. سمية الخشاب تنتظر كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد «مبسوطة كأنه يوم فرحي».. سمية الخشاب تنتظر كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد

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أثارت الفنانة سمية الخشاب، جدلاً واسعًا، بعد نشرها صورة عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات القصيرة «تويتر»، كشفت خلالها عن حماسها الشديد وتشجيعها لـ كريستيانو رونالدو، بعد عودته إلى مانشستر يونايتد، الذي انضم له رسميًا اليوم الجمعة.

ونشرت سمية الخشاب صورة لها بفستان زفاف، وكتبت عليها تعليقًا: «مش قادرة استني أشوف أول ماتش لـ كريستيانو رونالدو مع اليونايتد، حاسة إني هبقى متحمسة ومبسوطة كأنه يوم فرحي».

سمية الخشاب عبر توتير

يذكر أن أخر أعمال سمية الخشاب مسلسل «موسى»، الذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني الماضي، بطولة محمد رمضان، وتعاونت سمية مؤخرًا مع مطرب المهرجانات عمر كمال من خلال أغنية «أوعدك»، الذي حققت نجاحًا كبيرًا على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

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