"خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا".. توزيع ألفي مظلة على قاصدي بيت

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"مدخلى": مبادرة من "الرئاسة" تحرص على سلامة المعتمرين خلال الطواف

وزعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ، قرابة (2000) مظلة على الزوار والمعتمرين في صحن المطاف، والعاملين في المسجد الحرام قبيل صلاة الجمعة؛ وذلك ضمن مبادرة "مظلتك بين يديك" أحد برامج حملة الرئاسة العامة التي أطلقتها بعنوان "خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا"، والتي تهدف إلى تقديم عدة مبادرات وبرامج لتوفير أرقى وأفضل الخدمات لقاصدي بيت الله الحرام.

وتأتي مبادرة "مظلتك بين يديك" لحماية المعتمرين من حرارة الشمس خلال أدائهم الطواف وصلاة الجمعة، والعاملين في خدمتهم من منسوبي ومنسوبات الرئاسة العامة، وأبطال الأمن والصحة، والمتطوعين داخل المسجد الحرام وساحاته.

وذكر مدير الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية بالرئاسة العامة، جنادي بن علي مدخلي، أن المبادرة جاءت ضمن حزمة من المبادرات التي تقدمها الرئاسة لقاصدي المسجد الحرام ، والهدف منها هو حماية المعتمرين والعاملين في المسجد الحرام من حرارة الشمس، دفعاً لإصابتهم بالإعياء والتعب، وارتفاع درجات حرارة أجسادهم خاصة في ظل ظروف جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية التي تطبقها الرئاسة العامة داخل المسجد الحرام.

وقال "مدخلي"، إن هذه المبادرة تأتي حرصاً من الرئاسة العامة على سلامة المعتمرين ومنسوبي الرئاسة خلال أدائهم طواف في المسجد الحرام، وسلامة منسوبي ومنسوبات الرئاسة العامة، وشركاء النجاح من الجهات الأخرى كرجال الأمن وأبطال الصحة والمتطوعين وغيرهم.

وأكد حرص واهتمام الرئاسة بالصحة العامة وسلامة الجميع، وأن هذه المبادرات تأتي بتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، لتحقيق تطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله – لتقديم أرقى وأفضل الخدمات لضيوف الرحمن.