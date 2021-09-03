متأثرًا بفيروس كورونا.. «حماس» تنعي عصام الأشقر

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نعى عضو المكتب السياسي لحركة «حماس»، حسام بدران، أستاذ الفيزياء عصام الأشقر، إثر إصابته بفيروس كورونا، ووصفه بأحد القيادات الصلبة والمتينة والعميقة في حركة حماس.

وحول علاقته بالأشقر، قال بدران، عرفته في بدايات التسعينات حيث عملنا معا في تولي المسؤولية والإشراف على عمل الكتلة الإسلامية في جامعة النجاح، وكانت مرحلة اعادة التأسيس والبناء بعد انقطاع لسنوات اثناء الانتفاضة الأولى، ثم عملنا معا في قيادة الحركة في شمال الضفة.

وأضاف لقد كان مبدعا في تخصصه المميز في علمه، والصلب القوي في إيمانه والمتمسك بقضيته والأمين على ثوابته، والمليء بالمقاومة فكرا ومنهجا والمحب بشدة واخلاص لكل المقاومين، ودخل السجن فكان نعم الرجل الصابر الهادىء رغم امراضه الكثيرة وآلامه المتعددة.

وكان الأسير المحرر، القيادي بحركة (حماس)، توفي مساء اليوم متاُثراً بإصابته بفيروس (كورونا) المستجد في مدينة نابلس.

وأصيب بالفيروس قبل نحو 6 أشهر، ومكث في العناية المركزة طيلة هذه المدة بسبب خطورة حالته الصحية، حتى أعلن الأطباء بمستشفى النجاح وفاته بعد تدهور صحته خلال الأيام الأخيرة.

ونعت الهيئة القيادية العليا لأسرى حماس في سجون الاحتلال، الأشقر، ومن المقرر أن يشيع جثمان القيادي يوم غد السبت في مسقط رأسه بلدة صيدا بمحافظة طولكرم، حسبما نقل موقع «دنيا الوطن».

والأشقر هو أستاذ بقسم الفيزياء في جامعة النجاح، وهو أسير محرر عدة مرات أمضى فيها نحو أربع سنوات كلها في الاعتقال الإداري بدون محاكمة وعانى خلال اعتقاله الأخير عام 2016 من تدهور حالته الصحية نتيجة مشاكل صحية، أهمها ارتفاع ضغط الدم الحاد، وتضيق شريان الكلية اليمنى.

وحصل الأشقر على شهادة البكالوريوس في الفيزياء بتفوق من جامعة اليرموك في الأردن عام 1980، والماجستير في الفيزياء من الجامعة الأردنية عام 1982، والدكتوراه في الفيزياء من جامعة أوهايو في الولايات المتحدة عام 1989.

واعتقله الاحتلال أول مرة عام 1998، تعرض خلالها للتحقيق ثم أفرج عنه بعد شهر، واعتقل مرة أخرى عام 2006 إثر فوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية ليقضي في الاعتقال الإداري عامين كاملين، ثم اعتقل مجددًا عام 2009 إداريًا مدة عام ونصف، وأصيب خلاله بحالة اختناق أثناء احتجازه في إحدى الزنازين الضيقة كاد يفقد حياته فيها، وتبين أنه يعاني من ارتفاع في ضغط الدم.