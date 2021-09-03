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خبير صحة أمريكي: من المحتمل أن يحتاج الأمريكيون إلى جرعة ثالثة من لقاح كورونا

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خبير صحة أمريكي: من المحتمل أن يحتاج الأمريكيون إلى جرعة ثالثة من لقاح كورونا خبير صحة أمريكي: من المحتمل أن يحتاج الأمريكيون إلى جرعة ثالثة من لقاح كورونا

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قال كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، أنتوني فاوتشي، إنه من المحتمل أن يحتاج الأمريكيون إلى جرعة ثالثة من لقاح كورونا ليتم اعتبارهم محصنين بالكامل ضد الفيروس، جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقد بالبيت الأبيض، حيث قال إن القرار النهائي سيتخذ من قبل إدارة الغذاء والدواء ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وتستعد الولايات المتحدة لمنح جرعات تعزيزية لجميع الأمريكيين الذين تلقوا لقاحات صنعت بتقنية «الرنا المرسال» مثل «فايزر» و«موديرنا»، بعد 5إلى 8 أشهر من الجرعة الثانية، في انتظار موافقة إدارة الغذاء والدواء، وما تزال الولايات المتحدة تدرس الحاجة إلى جرعة معززة من لقاح «جونسون آند جونسون» أحادي الجرعة.

وتجاوزت الإصابات في العالم 218 ملايين حالة وأكثر من 4 ملايين ونصف المليون حالة وفاة.

المصرى اليوم

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