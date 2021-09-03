«قصاصات ورق ملونة».. البوستر الرسمي لفيلم «عروستي»

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طرحت شركة «سينرجي» الشركة المنتجة لفيلم «عروستي» بطولة الفنان أحمد حاتم والفنانة جميلة عوض البوستر الرسمي الأول للفيلم، والمقرر عرضه قريبًا بدور العرض السينمائية المختلفة.

ونشرت الشركة البوستر عبر صفحتها الرسمية بموقع الصور والفيديو«إنستجرام»، وعلقت عليه قائلة: «عروستي.. دليلك لزواج ناجح، البوستر الرسمي لفيلم عروستي.. قريباً».

«قصاصات ورق ملونة».. هكذا ظهر البوستر الرسمي لفيلم عروستي، حيث حمل البوستر قصاصات ملونة لوجهي أحمد حاتم وجميلة عوض، وهم يبستموا.

يشارك في بطولة الفيلم بجانب أحمد حاتم وجميلة عوض، كل من صابرين، محمود البزاوي، فاتن واصل، زينب غريب، مروان يونس، وندى أكرم، وعدد من ضيوف الشرف، ومن تأليف مصطفى البربري، وإخراج محمد بكير.