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وقعت 7 حوادث سير بالطرق الفرعية والرئيسية بنطاق مراكز وقرى بنى سويف، نتج عنها وفاة شخص وإصابة 25 آخرون بينهم 4 أطفال، نقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفيات بني سويف الجامعي والتخصصي والتأمين الصحي وسمسطا المركزي.

وجرى إتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بشأن الحوادث وتحررت المحاضر اللأزمة وأخطرت النيابة العامة ببني سويف، التي صّرحت بدفن جثة المتوفي بالحادث الثاني، بناءً على تقرير مفتش الصحة المختص.

وقع الحادث الأول عندما تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف إخطارًا من مأمور مركز شرطة ناصربإنقلاب دراجة بخارية، ونتج عنه إصابة شخصين، نقلتهم سيارة إسعاف إلى مستشفى بني سويف الجامعي، وهما: كمال صلاح كمال، ٢٥ سنة، مقيم الزقازيق بمحافظة الشرقية، مصابًا بإشتباه كسر بالفخذ الايسر، ومحمد مختار سيد، ٢٦ سنة، مصابًا بإشتباه كسر بالساق اليمنى.

ووقع الحادث الثاني بالطريق الفرعي بين قريتي «بني حلة ـ بني مؤمنة» بدائرة مركز سمسطا، إثر تصادم دراجة بخارية وسيارة ربع نقل، ونتج عنه وفاة «مصطفى على صالح» ١٢ سنة، وإصابة والده «علي صالح ابو حامد» ٥٠ سنة، بإشتباه كسر بالساق اليمنى، يقيمان مركز ببا، ونقلتهما سيارتي إسعاف إلى مستشفى سمسطا المركزي.

ووقع الحادث الثالث بالطريق الزراعي امام عزبة «عوض الله» بدائرة مركز ناصر، إثر إنقلاب سيارة ربع نقل، ونتج عنه إصابة 3 أشخاص، نقلته سيارتي إسعاف إلى مستشفى بني سويف الجامعي، وهم: محمد عبدالحليم محمد، ١٤ سنة، مصابًا بإشتباه كسر بالساق اليمنى، ومحمد اشرف عبدالله، ١٦ سنة، مصابًا بإشتباه ما بعد الإرتجاج، وجلال حمدي جلال، ١٦ سنة، مصابًا بإشتباه كسر بالساق اليمنى، يقيمون مركز ناصر.

ووقع الحادث الرابع، أعلى كوبري النيل العلوي، بمدينة بني سويف، إتجاه شرق النيل، إثر إنقلاب توك توك، ونتج عنه إصابة 4 أشخاص، نقلتهم سياراتي إسعاف إلى مستشفى بني سويف الجامعي، وهم: كريم محمد احمد سيد، ٣٦ سنة، وزوجته «ايمان سيد ربيع» ٣٠ سنة، وطفليهما «عبدالله» ١٤ سنة، و«بسمه» ١٠ سنوات، جميعهم مصابون بجروح وكدمات متفرقة، ويقيمون مركز بني سويف.

ووقع الحادث الخامس، بالطريق الزراعي أمام عزبة «الوالدة» بدائرة مركز بني سويف، إثر إنقلاب دراجة بخارية، ونتج عنه إصابة 3 أشخاص نقلتهم سيارة إسعاف إلى مستشفى التأمين الصحي، وهم: وليد كمال الدين عبدالبر، ٢٤ سنة، مصابًا بإشتباه كسر بالذراع الأيمن والسائق الأيمن، وهانم عبدالهادي، ٤٣ سنة، مصابة بإشتباه كسر بالزراعة الأيمن، وطارق البحيري رمضان، ٥٦ سنة، مصابًا بجروح وسحجات متفرقة، جميعهم يقيمون قرية الضباعنة مركز ببا.

ووقع الحادث السادس بالطريق الصحراوي الشرقي القديم بعد المقابر، إتجاه القاهرة، إثر إنقلاب سيارة «فان باص» ونتج عنه إصابة 10 ركاب، نقلتهم 4 سيارات إسعاف إلى مستشفى بني سويف التخصصي بمدينة بني سويف.

والمصابون هم: مصطفي محمد عبدالرازق، ٢٦ سنة، مصابًا بكسر بالفك السفلي، ومروة ناجح محمد، ٢٣ سنة، مصابة بإشتباه كسر بالذراع الأيسر، وربيع على عبدالمنعم، ٤٩ سنة، وفاطمه على عبدالمنعم، ٤٠ سنة، وماجدة مصطفى محمد، سنتين، وعبدالله محمد احمد، سنتين، وزياد محمد احمد، سنتين، مصابون بجروح وكدمات متفرقة ويوسف مصطفى محمد، سنتين، مصابًا بإشتباه كسر بالساق اليمنى، واحمد محمد عبدالرازق، ٣٨ سنة، سائق، مصابًا بإشتباه كسر بالساق اليمنى، ومحمد عبدالرازق عياد، ٦٦ سنة، مصابًا بجروح وكدمات متفرقة، جميعهم يقيمون محافظة القاهرة.

ووقع الحادث السابع، بين نفق بياض العرب وابوصالح، بالطريق الصحراوي الشرقي، إثر تصادم سيارة نقل بأخرى ملاكي، ونتج عنه إصابة شخصين، نقلتهما سيارتي إسعاف إلى مستشفى بني سويف التخصصي، وهما: احمد حلمي محمود، ٢٧ سنة، محام، ومحمود حامد عبدالمقصود، ٢٦ سنة، مصابين بإشتباه ما بعد الإرتجاج، ويقيمان محافظة القاهرة.