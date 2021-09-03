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وزير الخارجية اليمني: ارتباط ميليشيا الحوثي بالأجندة الإيرانية أحبط جهود الحل

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وزير الخارجية اليمني: ارتباط ميليشيا الحوثي بالأجندة الإيرانية أحبط جهود الحل وزير الخارجية اليمني: ارتباط ميليشيا الحوثي بالأجندة الإيرانية أحبط جهود الحل
دعا لاتخاذ موقف سياسي وأخلاقي تجاه جرائمها بحقّ الإنسانية

وزير الخارجية اليمني: ارتباط ميليشيا الحوثي بالأجندة الإيرانية أحبط جهود الحل

قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني أحمد عوض بن مبارك: إن ارتباط ميليشيا الحوثي بالأجندة الإيرانية التخريبية في المنطقة أسهم في تعقيد المشهد السياسي في بلاده وأحبط كل الجهود التي بذلت خلال الست السنوات الماضية من أجل تسوية الصراع سلميًّا.

ووصف الوزير بن مبارك الذي يزور النرويج حاليًّا، العدوان الحوثي على محافظة مأرب بالعبثي، وقال خلال لقائه في العاصمة أوسلو رئيس اللجنة الدائمة للشؤون الخارجية والدفاع في البرلمان النرويجي أنكن هويتفيلدت: إن استمرار هذا السلوك الإجرامي يؤكّد الطبيعة العدوانية والدموية لميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيًّا، وأن الحرب أصبحت بحد ذاتها هدفًا وغاية للميليشيا.

وشدّد المسؤول اليمني، حسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ"، على اتخاذ موقف سياسي وأخلاقي تجاه ما ترتكبه هذه الميليشيات الإرهابية من جرائم بحق الإنسانية وما ينتج عنها من مضاعفة المعاناة الإنسانية لدى اليمنيين.

وحول ملف صافر، شدّد وزير الخارجية اليمني على تكثيف الجهود الإقليمية والدولية للضغط على الميليشيا من أجل السماح بوصول الفريق الفني الأممي بالوصول للخزان لتقييم حالته وإجراء أعمال الصيانة اللازمة وإنهاء تلاعب الميليشيا بهذا الملف الحسّاس.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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