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بالصور.. الهجن تخطف الأضواء في أول رموز "مهرجان ولي العهد "

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بالصور.. الهجن السعودية تخطف الأضواء في أول رموز

خطفت الهجن الأضواء في أول رموز مهرجان ولي العهد للهجن بنسخته الثالثة، بعد فوزها في ثلاثة رموز من أشواط الرموز الأربعة، التي أقيمت مساء اليوم الجمعة، والمخصصة لفئة الحقايق "بكار وقعدان"، بمسافة 2 كيلومتر لكل شوط.

وفازت البكرة "لواحظ" للأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بأول أشواط الرموز، وكذلك أفضل توقيت في الفترة المسائية، بعد أن قطعت مسافة الشوط في دقيقتين و48 ثانية، كما انتزع القعود "نياف" للأمير تركي بن محمد بن فهد، الفوز في ثاني أشواط الرموز لفئة الحقايق.

وتوجت البكرة "يقين" لسليمان سلامة الجهني، بثالث أشواط الرموز، كما حقّق القعود "داؤود Daoud" لهجن سعودي برونكس للمالك الأمريكي قاسم أبو ناصر، الانتصار في رابع أشواط الرموز.

واختتمت اليوم الجمعة منافسات الأشواط المخصصة لفئة الحقايق، بإقامة 30 شوطًا على فترتين صباحية ومسائية؛ حيث انتزع القعود "المتحد" لمالكه فهد عبدالله الشمري أفضل توقيت في الفترة الصباحية، وقطع مسافة الشوط في دقيقتين و59 ثانية، وحلّت البكرة "الدوحة" لمالكها سالم علي المري، والقعود "حضور" لمالكه طالب خالد المري كأفضل ثاني وثالث توقيت على الترتيب، وبفارق عدة أجزاء من الثانية عن المطية صاحبة أفضل توقيت.

وفي الفترة المسائية حقّقت المطايا الفائزة بالثلاثة أشواط الأولى من أشواط الرموز أفضل توقيت، فيما جاءت نتائج المركز الأول في باقي أشواط الفترة المسائية على النحو التالي: "الصميما" لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد، "نواف" للأمير تركي بن محمد بن فهد، "غند" لبطشان صالح اليامي، "نجران" لمحمد عوض اليامي، "الواعية" لهجن الطايلات، و"الفارق" لجابر حمد البريدي.

هذا، وتنطلق غدًا السبت الأشواط المخصّصة لفئة اللقايا "بكار وقعدان"، بإقامة 26 شوطًا على فترتين "صباحية 16 شوطًا"، و"مسائية 10 أشواط"، وبمسافة 4 كيلومترات لكل شوط، كما تستكمل أشواط اللقايا يوم الأحد بإقامة 26 شوطًا على فترتين صباحية ومسائية، بينها 4 أشواط للرموز، ستقام في بداية أشواط الفترة المسائية.

بالصور.. الهجن السعودية تخطف الأضواء في أول رموز

بالصور.. الهجن السعودية تخطف الأضواء في أول رموز

بالصور.. الهجن السعودية تخطف الأضواء في أول رموز

بالصور.. الهجن السعودية تخطف الأضواء في أول رموز

بالصور.. الهجن السعودية تخطف الأضواء في أول رموز

بالصور.. الهجن السعودية تخطف الأضواء في أول رموز

بالصور.. الهجن السعودية تخطف الأضواء في أول رموز

بالصور.. الهجن السعودية تخطف الأضواء في أول رموز

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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