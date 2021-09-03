وزير الشباب يكرم منتخب القليوبية لكرة السلة للصم وضعاف السمع بنات (صور)

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كرم الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، منتخب القليوبية لكرة السلة للصم وضعاف السمع بنات الحائز على المركز الأول على مستوى الجمهورية في دوري منتخبات كرة السلة للصم بنات الذي تنظمه الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، المعروف باسم «مكتب ذوى القدرات والهموم».

حضر حفل التكريم الدكتورة، إيمان عبدالجابر، رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب، والدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية والدكتور محمد عبدالستار والدكتورة هدى ابوضيف مسئولى مكتب ذوى الهمم بالوزارة.

وتغلب منتخب القليوبية على نظيره في المنوفية بنتيجة٢٢-١٠ في نهائي دوري منتخبات كرة السلة للصم بنات في نسخته الاولي وبهذه النتيجة يتوج منتخب القليوبية بالنسخة الاولي من البطولة ويحصل على الميدالية الذهبية وشارك في البطولة ١٧ محافظة.

قال الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة، في القليوبية، إن الهدف من إقامة هذا الدوري هو توسيع قاعدة الممارسة وجذب الفتيات من ذوي الإعاقة السمعية لممارسة الرياضة داخل المجتمع، على غرار دوري مراكز الشباب للصم للبنين، بالإضافة إلى بث روح المنافسة الشريفة بينهم، واكتشاف المواهب وزيادة الانتماء لديهم، مشيرا إلى اهتمام الوزاره بالتوسع في الأنشطة والبرامج التي تقدمها لذوي القدرات لدمجهم في المجتمع، في إطار حرص القيادة السياسية لتقديم كافة أوجه الدعم لتلك الشريحة.

وزير الشباب يكرم منتخب القليوبية لكرة السلة للصم وضعاف السمع

وزير الشباب يكرم منتخب القليوبية لكرة السلة للصم وضعاف السمع

وزير الشباب يكرم منتخب القليوبية لكرة السلة للصم وضعاف السمع

وزير الشباب يكرم منتخب القليوبية لكرة السلة للصم وضعاف السمع