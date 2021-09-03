رسميًا.. الجونة يتعاقد مع بيكلي

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أعلن نادي الجونة تعاقده رسميًا مع الإثيوبي شيملس بيكلي، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتعاقد الجونة مع بيكلي، في صفقة انتقال لاعب حر، وذلك بعدما فسخ اللاعب تعاقده مع نادي مصر المقاصة، في نهاية الموسم المنقضي.

ويعد بيكلي، هو ثاني صفقات الجونة خلال الميركاتو الصيفي، وذلك بعدما قام النادي بتفعيل بند شراء محمود الجزار، من النادي الأهلي.

وكان مسؤولو النادي الساحلي، قرروا تجديد التعاقد مع رضا شحاتة، المدير الفني للفريق، لمدة موسم آخر، وذلك بعدما نجح في قيادة الفريق في الموسم الماضي في الابتعاد عن شبح الهبوط، وإنهاء الدوري في المركز الثاني عشر.