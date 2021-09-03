أول ظهور لحسن شاكوش في حفل غنائي بعد قرار إيقافه (صور)

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمطرب المهرجانات حسن شاكوش، في أول ظهور له، بعد قرار إيقافه عن الغناء لمدة شهر من قبل نقابة الموسيقيين، برئاسة الفنان هاني شاكر، بعد أزمته مع رضا البحراوي في حفل الساحل الشمالي.

ظهر «شاكوش»، في الفيديو مع مطرب المهرجانات عمر كمال، في حفله الذي أحياه أمس في الساحل الشمالى، وهو يرقص، لكن لم يجرؤ على لمس «المايك» والغناء في الحفل، احترامًا لقرار نقابة المهن الموسيقية.

وكانت أزمة كبيرة نشبت بين المطربين حسن شاكوش ورضا البحراوي، بعد تجاوزات صرح بها المطرب حسن شاكوش عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الأمر وصل لحد التطاول بين الطرفين في فيدوهات حققت نسبة مشاهدة كبيرة جدًا انتهت بإصدار نقابة المهن الموسيقية برئاسة هاني شاكر قرارا بوقفهما عن الغناء والعمل لمدة شهر كامل.

حسن شاكوش - صورة أرشيفية