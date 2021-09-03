أخبار عاجلة

ترامب:إذا ما واجهت بايدن في الملاكمة سأطرحه أرضا في ثوان (فيديو) -
إثيوبيا تحدد موعد توليد الكهرباء من سد النهضة -
تكريم عدد كبير من نجوم الفن والإعلام بمهرجان دير جست الـ ١٨ (صور) -
خالد الغندور يسخر من خسارة الأهلي أمام الزمالك في السوبر الإفريقي لليد -
مشاهدة مباراة توتنهام بث مباشر ضد كريستال بالاس 11- 9 -2021 (لحظة بحلظة) -
شيكابالا يستفز جماهير الأهلي بعد فوز الزمالك بالسوبر الأفريقي لكرة اليد (فيديو وصور) -
الرئيس التونسي يرفض الضغوط الأجنبية بشأن الأزمة السياسية -
الصحة: تسجيل 433 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة -
جمال العدل عن محمد رمضان: «تصرفاته هوجاء .. وغلطته الكبري واقعة الطيار» -
جمال العدل: لم أتوقع نجاح أحمد السقا الكبير في «صعيدي في الجامعة الأمريكية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

أول ظهور لحسن شاكوش في حفل غنائي بعد قرار إيقافه (صور)

Print
أول ظهور لحسن شاكوش في حفل غنائي بعد قرار إيقافه (صور) أول ظهور لحسن شاكوش في حفل غنائي بعد قرار إيقافه (صور)

لاقتراحات اماكن الخروج

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع لمطرب المهرجانات حسن شاكوش، في أول ظهور له، بعد قرار إيقافه عن الغناء لمدة شهر من قبل نقابة الموسيقيين، برئاسة الفنان هاني شاكر، بعد أزمته مع رضا البحراوي في حفل الساحل الشمالي.

ظهر «شاكوش»، في الفيديو مع مطرب المهرجانات عمر كمال، في حفله الذي أحياه أمس في الساحل الشمالى، وهو يرقص، لكن لم يجرؤ على لمس «المايك» والغناء في الحفل، احترامًا لقرار نقابة المهن الموسيقية.

وكانت أزمة كبيرة نشبت بين المطربين حسن شاكوش ورضا البحراوي، بعد تجاوزات صرح بها المطرب حسن شاكوش عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الأمر وصل لحد التطاول بين الطرفين في فيدوهات حققت نسبة مشاهدة كبيرة جدًا انتهت بإصدار نقابة المهن الموسيقية برئاسة هاني شاكر قرارا بوقفهما عن الغناء والعمل لمدة شهر كامل.

حسن شاكوش - صورة أرشيفية
حسن شاكوش في حفل غنائي

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
ترامب:إذا ما واجهت بايدن في الملاكمة سأطرحه أرضا في ثوان (فيديو)

ترامب:إذا ما واجهت بايدن في الملاكمة سأطرحه أرضا في ثوان (فيديو)

شيكابالا يستفز جماهير الأهلي بعد فوز الزمالك بالسوبر الأفريقي لكرة اليد (فيديو وصور)

شيكابالا يستفز جماهير الأهلي بعد فوز الزمالك بالسوبر الأفريقي لكرة اليد (فيديو وصور)

الداخلية تكشف ملابسات فيديو «رقص شباب عراة» في الجيزة

الداخلية تكشف ملابسات فيديو «رقص شباب عراة» في الجيزة

اعترافات جديدة وصادمة للممرض صاحب واقعة «اسجد للكلب» (فيديو)

اعترافات جديدة وصادمة للممرض صاحب واقعة «اسجد للكلب» (فيديو)