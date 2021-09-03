محافظ الغربية يوجه برعاية الطفل إسماعيل السيد بمستشفى «قطور» المركزي

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في استجابة سريعة، وجّه ىمحافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة قطور باصطحاب الطفل إسماعيل السيد، ابن قرية العتوه البحرية إلى مستشفى قطور المركزي لإجراء كافة الفحوصات، والاطمئنان على صحته.

كما وجه محافظ الغربية، وكيل وزارة الصحة الدكتور عبدالناصر حميدة، بمتابعة الحالة بشكل مباشر وإجراء الفحوصات والأشعه ووضع الحالة تحت الرعاية المستمرة وتدبير ما يلزمه حتى خروجه سالماً، مع تخصيص ممرضة من الوحدة الصحية للمتابعة اليومية بالمنزل وطبيب نفسي عند الحاجة.

وفي ذات السياق وجه المحافظ أماني النادري مدير مديرية التضامن الاجتماعي بتدبير أطراف صناعية للطفل وتقديم معاش اجتماعي ومساعدات الاجتماعية للأسرة على وجه السرعة.