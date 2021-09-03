عروض أفلام وورش تدريبية بالمركز الثقافي بطنطا

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نظّم نادى السينما بالمركزالثقافى بطنطا، عروض أفلام تسجيلية، بمناسبة احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة، بذكرى افتتاح قناة السويس الجديدة، إذ قدم النادى عرض فيلم رسوم متحركة بعنوان «مصر المستقبل» وفيلم آخر تسجيلى بعنوان «قناة السويس الجديدة».

استكمل المركز ورشة تدريب الرواد على عزف آلة الاورج تدريب عازف الكيبورد أحمد رزق حيث يستكمل المرحلة الثانية من الورشة خلال سبتمبر الجارى، كما واصل المركز تدريب الرواد على تحسين الخط العربى «النسخ والرقعة» تدريب حامد على، وعلى التوازى استمر فصل الرسم بمركز تنمية المواهب لتدريب الرواد على فنون الرسم خلال شهور الصيف، تدريب الفنانة مريم منير، وذلك في إطار التعاون المشترك بين الهيئة العامة لقصور الثقافة ودار الأوبرا المصرية.