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«حبي ليكوا مبدأ».. محمد رمضان يستعرض التفاف الجمهور حوله لالتقاط السيلفي

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«حبي ليكوا مبدأ».. محمد رمضان يستعرض التفاف الجمهور حوله لالتقاط السيلفي «حبي ليكوا مبدأ».. محمد رمضان يستعرض التفاف الجمهور حوله لالتقاط السيلفي

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التف جمهور ومحبو الفنان محمد رمضان، حوله بعد انتهاء صلاة الجمعة، لمصافحته والتقاط السيلفي معه.

ونشر «رمضان» مقطع جديدًا عبر خاصية «الأستوري»، بحسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، استعرض خلاله إقبال الجمهور عليه، مع أغنيته «إنت جدع»، وعلق عليه قائلًا: «النهاردة بعد صلاة الجمعة.. القاهرة».

محمد رمضان عبر إنستجرام

كان محمد رمضان فاجأ شعب لبنان بتقديم لهم بعض الهدايا، لافتاً إلى أن العرب لا يتخلون عن بعضهم في الأزمات.

ونشر محمد رمضان مقطع فيديو، للفريق الخاص به خلال تقديمهم الهدايا للأهالي في لبنان، عبر خاصية «الأستوري»، بحسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام» وعلق عليها قائلًا: «العربي لا يتخلى عن أخوه العربي.. اللهم ديم الحب والعروبة».

وكان الفنان محمد رمضان وجه الشكر لنقابة ممثلي المسرح والإذاعة والسينما في شمال لبنان، بعد بيانها حول تكريمه واختياره سفيرا للشباب العربي.

المصرى اليوم

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