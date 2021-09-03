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فن اليوجا وميتافيزيقيا الجسم في معرض فني جديد

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فن اليوجا وميتافيزيقيا الجسم في معرض فني جديد فن اليوجا وميتافيزيقيا الجسم في معرض فني جديد

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ينطلق في الأسبوع المقبل معرض صور فوتوغرافية للفنانة التشكيلية الدكتورة وفاء ياديس عن فن متافيزيقا الحركة بعنوان «يوجا دانس»، إذ تعرض الفنانة ٣٥ صورة فوتوغرافية لتشكيلات فيزيائية متتالية تقوم على علوم وفنون اليوجا وتستخدم في العلاج الجسدي والنفسي.

وقد قامت الفنانة التشكيلية الدكتورة وفاء ياديس بتحويل فن التشكيل الجسدى في اليوجا لمعادلات علاجية تستخدم في إحدى طرق السيكوثيرابى بجانب العلاج بالموسيقى والرسم وهو من فروع الطب البديل، وذلك منذ عام ١٩٩٨.

كما قامت الفنانة بتصميم أول رقصة يوجا دانس لفيلم سينمائي مصرى باسم «صوت الجار» لتكون أول مصممة لرقصات يوجا دانس تدخل المجال السينمائي، وتم عرض الفيلم في الفترة من ٢٠٠٤ إلى ٢٠٠٧ في عدة مهرجانات في فرنسا وأمريكا، وهو من بطولة الفنان شادى الدالى والفنانة كارولين خليل.

ويقول الفنان شادى الدالى إن تجربة العمل في اليوجا دانس كانت من أجمل التجارب ولها تأثير ايجابى على الممارس لها، والممثل والمخرج المسرحى شادى الدالى هو خريج كلية الفنون الجميلة وقام بأدوار هامة في مسلسلات عديدة منها «فرح ليلى» و«السبع وصايا» و«دوران شبرا» وغيرها وأخرج للمسرح عدد كبير من العروض المسرحية منها «حلم بلاستيك» و«ضحك السنين» والخلطة السحرية للسعادة«و«شباك مكسور» و«أوبريت الدرافيل».

وتضيف الفنانة التشكيلة الدكتورة وفاء ياديس، أن التشكيل الحركى في تتابع معين ورتم اليوجا دانس كفن استعراضى له مواصفات مختلفة عنه كطب بديل حيث يجب أن يتم تحت إشراف متخصص، لتحديد عدد وأنواع التحريك المطلوب للعمود الفقرى مع الضغط على الغدد الداخلية والمدة الزمنية اللازمة، والتى تختلف من شخص لآخر حسب حالته الصحية.

جدير بالذكر أن الفنانة التشكيلية الدكتورة وفاء ياديس هي عضو الجمعية الدولية لعلوم السيكولوجى بالولايات المتحدة الأمريكية، ورئيس الاتحاد الفيدرالى الدولى لليوجا لمصر وأفريقيا والشرق الأوسط، وسفيرة للسلام في يوم اليوجا العالمى بالبرتغال، وهى من أبرز الشخصيات المصرية والعربية في مجتمع اليوجا الدولى، وأطلقت عليها الصحافة لقب «سيدة اليوجا الأولى» عام ٢٠٠٤، وهى أول من قدم برنامج عن اليوجا في الشرق الأوسط على التليفزيون المصرى عام ٢٠٠٣، وحصلت على ميدالية رواد التعليم في مصر من المؤتمر الدولى للتعليم عام ٢٠٠٨، وذلك لأنها أول مصرية عربية تحصل على شهادة مستوى التعليم العالى عام ١٩٩٣ من المجتمع الدولى لليوجا كأول معلمة متخصصة بشهادة دولية، ويقام المعرض على قناة www.youtube.com/guruwafaatv

المصرى اليوم

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