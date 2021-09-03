أستاذ علوم سياسية: تقارب «حماس» مع إيران يؤثر سلبا على القضية الفلسطينية في ظل التوتر مع أمريكا

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بعد مرور نحو 8 شهور على تولى الرئيس الأمريكي جو بايدن منصبه، لم تشهد القضية الفلسطينية أي تقدم يخدم الشعب الذين يعاني من الاحتلال، بعد أن كان البعض يراهن على التغيير مقارنة بإدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي كان حريصا على دعم إسرائيل بشكل منحاز، خصوصا مع تبنيه ما يسمى بصفقة القرن، وأرجع بعض المحلليين السياسيين الفلسطينيين، إن عدم إحراز تقدم يرجع لتقارب حركة حماس مع إيران.

قال الدكتور عطية جوابرة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن تقارب حركة «حماس» مع إيران في ظل حالة التوتر السائدة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، بسبب الاتفاق النووي وقضايا أخرى، يؤثر سلبا على القضية الفلسطينية، باعتبار أن واشنطن ترى أن صديقة عدوها تعتبر عدوها.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية في تصريحات لـ «المصري اليوم»، إن مقولة «مجبر أخاك لا بطل» له مدلول في لغة المصالح والسياسة، لكن يجب على حركة حماس أن تنتبه أن علاقتها بإيران تستغلها الولايات المتحدة الأمريكية لصالح تحقيق أهدافها، كما أن طهران تستفيد من تصاعد التوتر وتحاول استغلال أي قضية وفقا لمصالحها في ظل حالة الشد والجذب في العلاقات الثنائية من واشنطن.

وطالب جوابرة، حركة «حماس» وأي فصيل سياسي مقاوم آخر في فلسطين، بالتعقل في حجم وشكل العلاقة مع طهران، منعا للإضرار بالقضية الفلسطينية، فواشنطن تستغل حالة التشنج مع طهران وتجدد مواقفها المؤيدة والداعمة بشكل واضح وصريح لإسرائيل، على حساب الشعب الفلسطيني.

وكان قد حضر رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، إسماعيل هنية، مراسيم أداء اليمين القانونية للرئيس الإيراني الجديد، إبراهيم رئيسي، ما يدل على مدى العلاقة بين الحركة وإيران، حيث التقى هنية بمستشار المرشد للشؤون الدولية، على أكبر ولايتي، وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي، على شمخاني، ورئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيرانية كمال خرازي.