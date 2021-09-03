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21 دولة بينها أمريكا وبريطانيا للعمل على مكافحة الإرهاب وصقل المهارات

انطلقت في قاعدة محمد نجيب العسكرية، مناورات تمرين "النجم الساطع 2021"، بمشاركة "21 دولة"؛ من أبرزها "السعودية، مصر، أمريكا، بريطانيا، اليونان، قبرص، الأردن، باكستان".



ويهدف التمرين إلى تبادل الخبرات، وتنسيق العمل المشترك بين القوات المشاركة من الدول الشقيقة والصديقة، لتوحيد المفاهيم العملياتية وصقل مهارات العناصر المشاركة، وتطوير أسلوب العمليات والتدريب على مكافحة الإرهاب، وتعزيز الأمن البحري، والتدريب على إدارة العمليات الجوية المشتركة، واكتشاف وتدمير الطائرات غير المأهولة المعادية.