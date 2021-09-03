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تعزيز أمن وتدمير طائرات.. تشارك بمناورات "النجم الساطع 21"

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21 دولة بينها أمريكا وبريطانيا للعمل على مكافحة الإرهاب وصقل المهارات

تعزيز أمن وتدمير طائرات.. السعودية تشارك بمناورات

انطلقت في قاعدة محمد نجيب العسكرية، مناورات تمرين "النجم الساطع 2021"، بمشاركة "21 دولة"؛ من أبرزها "، ، أمريكا، بريطانيا، اليونان، قبرص، الأردن، باكستان".


ويهدف التمرين إلى تبادل الخبرات، وتنسيق العمل المشترك بين القوات المشاركة من الدول الشقيقة والصديقة، لتوحيد المفاهيم العملياتية وصقل مهارات العناصر المشاركة، وتطوير أسلوب العمليات والتدريب على مكافحة الإرهاب، وتعزيز الأمن البحري، والتدريب على إدارة العمليات الجوية المشتركة، واكتشاف وتدمير الطائرات غير المأهولة المعادية.

تعزيز أمن وتدمير طائرات.. السعودية تشارك بمناورات

تعزيز أمن وتدمير طائرات.. السعودية تشارك بمناورات

تعزيز أمن وتدمير طائرات.. السعودية تشارك بمناورات

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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