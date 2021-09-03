العيش المر.. المزارعون النازحون بشمال سوريا يزرعون ولا يحصدون

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عندما لاذ كودان أبو حسين بالفرار من قريته فى ضواحى حلب الجنوبية قبل 4 سنوات، لم يكن لديه أى تصور لما سيفعله فى المستقبل.

فبعد أن فقد مزرعته التى كانت مصدر رزقه، أصبح عليه، وهو الأب الذى يتحمل مسؤولية تربية 3 أطفال، العثور على عمل آخر لكسب قوت أبنائه.

استأجر أرضا بالقرب من المخيم الذى يعيش فيه حاليا فى عفرين بشمال سوريا، وأصبح مصيره الآن معلقا بمحصولها.

يقول «إذا خسرت، خسرنا هالسنة.. الإيجارات غالية. السنة القادمة الله أعلم. بالنسبة للمزارعين، المزارعين عم يشتغلوا مزبوط. بالنسبة للمزارع يا بيطالع خرجية البيت يا إما ما بيطالعها (يجتهد لكنه لا يكاد يتحصل على قوت يومه)».

يواجه المزارع البالغ من العمر 37 عاما عقبات تتجدد فى كل موسم، مثل ارتفاع أسعار الأسمدة وسوء الأحوال الجوية ونقص المياه وتناقص المساحات القابلة للزراعة.

يضيف أبو حسين «نعانى من مشاكل إيجار الأراضى والأسمدة والرى والأدوية.. الأدوية يا بتيجى مو مزبوطة أو أدوية فاسدة».

ومثلها مثل أى قطاع آخر فى سوريا، تأثرت الزراعة بالسلب، جراء حرب تضطرم نيرانها منذ عشر سنوات وحولت البلاد، التى كان اقتصادها يعتمد بالأساس على الزراعة، إلى مكان تنكمش فيه مساحات الأمل.

يقول عذاب أبو أحمد وهو مزارع آخر «المشاكل الأساسية اليوم: التسويق والأسمدة وغلاء فاحش والمحروقات كمان غالية علينا.. كمان صعوبة ثلاث أرباع التكلفة عم تيجى من المحروقات والأسمدة».

تُزرع المناطق الشمالية بسوريا بأشجار الزيتون والكرز والفستق. لكن المساحات المزروعة تتراجع بفعل التوسع الحضرى، مع قيام السكان بقطع الأشجار لتدفئة منازلهم فى فصل الشتاء.

ويقول عبدالوهاب طيفور وهو مهندس زراعى «مثلا كان فى أعزاز وريفها تقريبا ١٧٢ ألف شجرة زيتون.. اليوم لا يصل هذا الرقم إلى ١٣٠ ألف شجرة.. حوالى ٦٠ ألف ٥٠ ألف.. نزل العدد كذلك قيس هذا الأمر على الكرمة والفستق الحلبى، وهذه المنطقة فيها كرز بشكل كبير».

ويضيف «قطع كثير من هذه الأشجار وحتى تحول إلى غزو عمرانى يعنى كتير ناس تعمر فى المنطقة فأيضا أدى إلى قلع الأشجار فتراجع العدد كثيرا».

أصدرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) فى سوريا تحذيرا هذا العام، قائلة إن المزارعين الذين تعصف بهم ظروف شديدة القسوة فى سوريا لا يكسبون ما يكفى لتغطية النفقات.

أضافت المنظمة فى خطة الاستجابة الإنسانية لسوريا لعام 2021 أن هذا يعرقل جهود تنمية القطاع الزراعى.

وفى يناير 2021، كان متوسط سعر السلة الغذائية أعلى بنسبة 222% مقارنة بيناير 2020، حسب بيانات المنظمة.