أخبار عاجلة

ترامب:إذا ما واجهت بايدن في الملاكمة سأطرحه أرضا في ثوان (فيديو) -
إثيوبيا تحدد موعد توليد الكهرباء من سد النهضة -
تكريم عدد كبير من نجوم الفن والإعلام بمهرجان دير جست الـ ١٨ (صور) -
خالد الغندور يسخر من خسارة الأهلي أمام الزمالك في السوبر الإفريقي لليد -
مشاهدة مباراة توتنهام بث مباشر ضد كريستال بالاس 11- 9 -2021 (لحظة بحلظة) -
شيكابالا يستفز جماهير الأهلي بعد فوز الزمالك بالسوبر الأفريقي لكرة اليد (فيديو وصور) -
الرئيس التونسي يرفض الضغوط الأجنبية بشأن الأزمة السياسية -
الصحة: تسجيل 433 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة -
جمال العدل عن محمد رمضان: «تصرفاته هوجاء .. وغلطته الكبري واقعة الطيار» -
جمال العدل: لم أتوقع نجاح أحمد السقا الكبير في «صعيدي في الجامعة الأمريكية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الدوري السعودي لكرة اليد ينطلق غداً بـ6 مواجهات

Print
الدوري السعودي لكرة اليد ينطلق غداً بـ6 مواجهات الدوري السعودي لكرة اليد ينطلق غداً بـ6 مواجهات

الدوري السعودي لكرة اليد ينطلق غداً بـ6 مواجهات

تنطلق يوم غد منافسات بطولة الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري الممتاز لكرة اليد للموسم الرياضي 2021 – 2022م، بإقامة ست مباريات ضمن الجولة الأولى، ستكون جميعها في وقت واحد عند 3:00 مساءً.


ويواجه الزلفي على صالته بالزلفي نظيره الصفا، وسيلتقي المحيط مع الأهلي على صالة نادي النهضة بالدمام، فيما يستضيف الخليج على صالته بسيهات فريق السلام، وتحتضن صالة نادي الاتفاق بالدمام مباراة مضر مع الترجي، ويحل القارة ضيفاً على الوحدة بصالة مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة، وعلى صالة نادي هجر يتقابل العدالة مع النور حامل لقب نسخة 2019-2020.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
في ذكراها العشرين.. تعرَّف على العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر الإرهابية

في ذكراها العشرين.. تعرَّف على العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر الإرهابية

"القصبي" وريم عبد الله في حلقة خاصة في "من سيربح المليون"

"القصبي" وريم عبد الله في حلقة خاصة في "من سيربح المليون"

لإرشاد التائهين.. إنارة موارد المياه بالنفود من حائل إلى الجوف

لإرشاد التائهين.. إنارة موارد المياه بالنفود من حائل إلى الجوف

ميدان مهرجان الهجن بلا تشوُّه بصري.. زُيِّن بالأعلام والأشجار والخرسانة الملونة

ميدان مهرجان الهجن بلا تشوُّه بصري.. زُيِّن بالأعلام والأشجار والخرسانة الملونة