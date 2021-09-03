"العابرة".. هل تعزز نزلات البرد المناعة لمواجهة "كورونا"؟ هنا الإجابة

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دراسة بحثية ألمانية بشرت ثم حذرت ودعت الكبار للتطعيم بـ"جرعة ثالثة"

أفادت دراسة بحثية أجريت في العاصمة الألمانية برلين، أن الإصابة بنزلات البرد تحسن من الاستجابة المناعية عند الإصابة بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19.

ونقلت قناة "دويتش فيله"، عن فريق بحثي ألماني بقيادة لويس لويال، أن الإصابات السابقة بنزلات البرد تعزز المناعة ضد الإصابة بكوفيد-19، وأرجع ذلك لتشابه بنية فيروس كورونا المستجد مع الفيروسات المسببة لنزلات البرد.

الفريق البحثي من مشفى شارتيه في العاصمة الألمانية برلين تابع أبحاثه وخرج بنتيجة جديدة: هناك تأثير وقائي من خلال ما يطلق عليه "المناعة العابرة" في المراحل اللاحقة للإصابة بالفيروس، بحسب "سبوتنيك عربي".

وأوضحت الدكتورة المشاركة في البحث كلاوديا غيزيكي-تيل، أنه عند الإصابة بنزلات البرد يطلق الجهاز المناعي نوعاً من خلايا الذاكرة ضد فيروسات كورونا. والتي تنشط بدورها عند مهاجمة فيروس كورونا للجسم وتعمل على تحسين الاستجابة المناعية السريعة ما يمنع انتشاره في الجسم".

وعلى هامش تلك الدراسة، حذر الباحثون من أن ما يسمى بالمناعة العابرة تتراجع مع التقدم بالعمر، وهو ما يزيد من أهمية تطعيم كبار السن بجرعة ثالثة من اللقاح، وحتى يفضل أن يحصل الشباب على اللقاح؛ إذ إن نزلات البرد السابقة لا تحمي تماماً من الإصابة بكوفيد-19.