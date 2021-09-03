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بلافتة كبيرة تزين جنبات شاطئ المندرة المجانى شرق الإسكندرية، مكتوب عليها «ذوى الهمم.. أنا إنسان»، جملة مكونة من 4 كلمات بمجرد أن تقع عيناك عليها تشعر بـ«هزة عنيفة» داخلك تشعرك أنك مقصر مع هذه الشريحة من المجتمع، وهى ذوو الهمم أو ذوو القدرات الخاصة، كما يطلق عليها.

«المصرى اليوم»، تقضى يومًا كاملًا مع ذوى الهمم بشاطئ المندرة المجانى الذى يعد الشاطئ الوحيد على مستوى الجمهورية المخصص لذوى الهمم فى الإسكندرية، وبمجرد أن تصل إلى الشاطئ تفاجئك لافتة كبيرة بطول الشاطئ مكتوب عليها «ذوى الهمم.. أنا إنسان.. هذا الشاطئ مخصص لذوى القدرات الخاصة»، وعندما تبدأ فى النزول إلى الرمل تجد الوضع مختلفا تماما عن الشواطئ الأخرى، حيث الرمال النظيفة والمياه الصافية النقية، ممر خرسانى متدرج يبدأ من الأعلى نزولا إلى الماء فى البحر، موجود على جانبيه حواجز حديدية تساعد فى نزول ذوى الهمم إلى الماء بمساعدة مسؤولى الشاطئ وأسر ذوى الهمم، تنتهى فى الماء بحلقة كبيرة بحواجز حديدية أيضا، وشامسى للوقاية من الشمس الحارقة، فى مشهد إنسانى غاية فى الرقى والتقدير لهذه الفئة التى كانت محرومة من حقوقها فى نزول البحر وارتياد الشواطئ.

شاطئ لذوى الهمم فى مصر بالإسكندرية

الإدارة المركزية للسياحة والمصايف فى الإسكدرية، بقيادة اللواء جمال رشاد رئيس الادارة، تبذل جهودا كبيرة لإدخال البهجة والفرحة على ذوى الهمم، من خلال تخصيص شاطئ لأول مرة كتجربة فريدة من نوعها فى مصر بالإسكندرية، وهو شاطئ المندرة المجانى، فضلا عن قيام مسؤولين فى الشاطئ بتقديم يد العون والمساعدة لذوى الهمم والأسر المرافقين لهم لقضاء وقت ممتع على شاطئ البحر مباشرة، وعدم الإحساس بوجود فروق بينهم وبين الأصحاء، واللافت أنه لم يتم فقط تخصيص شاطئ لذوى الهمم وأسرهم فى الإسكندرية وإنما الدخول مقصور عليهم وبالمجان.

شاطئ لذوى الهمم فى مصر بالإسكندرية

اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، كلف جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة بالعمل على توفير كافة سبل الرعاية لذوى الهمم، والعمل على تقديم كافة الخدمات الممكنة لهم بالمجان ودعمهم، وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية برعاية ذوى الهمم وتوفير كافة سبل الدعم لهم والعمل على دمجهم بشكل فعال ومؤثر فى المجتمع وتوفير حياة كريمة لهم.

وأكد المحافظ على أن جميع أجهزة المحافظة تعمل على قدم وساق لتقديم كافة سبل الدعم الممكنة لذوى الهمم، مشيرا إلى أنه قد وجه دعوة للجمعيات الخيرية ومتحدى الإعاقة ودور الأيتام وأطفال بلا مأوى، لدخول الشواطئ العامة التى تديرها المحافظة بالمجان، حيث كلف اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بتوفير كل ما يلزم من احتياجات ووسائل ترفيهية على الشواطئ لأبنائنا من ذوى الهمم للتمتع بالبحر والاستمتاع به كغيرهم.

شاطئ لذوى الهمم فى مصر بالإسكندرية

أما اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة، فقال إنه فى إطار تجسيد اهتمام الدولة بالفئات الخاصة مثل ذوى الهمم وأطفال الشوارع والأيتام يتم استقبالهم بشكل يومى لدخول شاطئ المندرة المجانى.

وأوضح أنه يتم استقبال الجمعيات الخيرية التى ترعى المسنين وأطفال الشوارع وذوى الهمم ومرضى السرطان على شاطئ المندرة المجانى وشاطئ السرايا، مشيرا إلى أنه خلال شهر أغسطس الماضى فقط جرى استقبال 28 جمعية خيرية بإجمالى ٤١٠٠ فرد، من بينهم ٩ جمعيات لذوى القدرات الخاصة ومرضى التقزم، مؤكدا أن الإدارة تعمل على تقديم كامل الدعم والرعاية لأبنائنا من ذوى الهمم ودمجهم بشكل إيجابى فى المجتمع كونهم جزءا لا يتجزأ من مجتمعنا.

شاطئ لذوى الهمم فى مصر بالإسكندرية

على المستوى الحكومى:

منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئاسة الجمهورية، وخلال السنوات الأخيرة، تولى الدولة والجهات المسؤولة بها اهتماما مضاعفا بذوى الاحتياجات الخاصة، فى إطار حرص الرئيس على ضمان حقوق هذه الفئة، حيث أعلن الرئيس تخصيص عام 2018 ليكون عاما لهم، وفيه صدر القانون رقم 10 لسنة 2018، الذى ينص على حقوق وامتيازات عديدة لهؤلاء الأشخاص فى مختلف المجالات «التعليم والصحة والعمل والمعاش».

شاطئ لذوى الهمم فى مصر بالإسكندرية

كما طرحت الحكومة «بطاقة الخدمات المتكاملة» وهى بطاقات يستفيد منها 13 مليون شخص من ذوى الإعاقة، للحصول على حقوقهم فى القانون، من تأمين صحى، ومعاش وتوفير فرص عمل.