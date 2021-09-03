وكيل صحة الشرقية يتفقد العمل بمستشفي ديرب نجم

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قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور على مستشفي ديرب نجم المركزي، لمتابعة إنتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضي، في إطار المتابعة المستمرة والمكثفة لمنافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة، خاصة أيام الجمع والعطلات الرسمية.



تفقد وكيل وزارة الصحة خلال زيارته الأقسام الطبية المختلفة، وتم التأكد من تواجد القوي البشرية بأماكن تقديم الخدمة الطبية، وارتداءهم للواقيات الشخصية أثناء العمل، وتوافر الكميات اللازمة من الأدوية والمستلزمات الطبية بأقسام الاستقبال والطوارئ، كما ناقش وكيل الوزارة مع مديرة الإدارة الصحية بديرب نجم، ومدير المستشفي، خطة تطعيم المواطنين والمسافرين للخارج بلقاح كورونا، وتطوير الخدمات الطبية بالمستشفى، والأعمال الجاري تنفيذها لتجهيز المكان المخصص لتركيب الأشعة المقطعية والذي سيتم دعمها من وزيرة الصحة والسكان لخدمة المرضى والمواطنين المترددين على المستشفى خلال الأيام القادمة.



كما تفقد وكيل الوزارة قاعة التدريب الجديدة بعد تطويرها لتدريب أطباء الزمالة المصرية بالمستشفي، وتابع الأعمال الجاري تنفيذها بوحدة خدمات شؤون المرضي والمواطنين الجديدة بالمستشفي، ووجه باستكمال شبكة الربط الإلكتروني بمختلف الأقسام الطبية بالمستشفى، وميكنة السجلات والتقارير الطبية للمرضي بالعنايات المركزة، تيسيرا على الفرق الطبية والمواطنين، وسرعة تقديم الخدمة.