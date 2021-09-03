وزير الأوقاف يطلق برامج التدريب بالمديريات الإقليمية منتصف سبتمبر

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التقى د.محمد مختار جمعة ،وزير الأوقاف، اليوم، الجمعة، بعدد من الأئمة وقيادات الدعوة بمحافظة الشرقية بمقر ديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، والمهندس أحمد عبدالمعطي ،نائب المحافظ، واللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، والشيخ مجدي بدران مدير مديرية أوقاف الشرقية، وبمراعاة الضوابط الوقائية والإجراءات الاحترازية.

وفي بداية اللقاء رحب المحافظ بوزير الأوقاف والحضور، مشيدًا بجهوده الوطنية دعويا ومجتمعيا، مشيرًا إلى أن الوزارة شهدت تطورًا ملحوظًا لم يسبق له مثيل بسبب هذا الجهد المضاعف المبذول من جانب وزير الأوقاف. وفي كلمته هنأ وزير الأوقاف، محافظ الشرقية والأئمة والحضور بالعيد القومي للمحافظة، موجهاً خالص الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، لاهتمامه المتواصل بتحسين الأحوال المادية والعلمية للأئمة، موضحًا أن الزيادة الأخيرة زاد معها إجمالي دخل الإمام حديث التعيين على الدرجة الثالثة من الحاصلين على الدكتوراه 236،99%، ليصبح (4775,54) جنيه بدلًا من (1417,1) جنيه في حين بلغت زيادة الإمام المعين على الدرجة الأولى من الحاصلين على الدكتوراه نحو (3943,05) جنيه، ليصبح الإجمالي (6692,22) جنيه بدلًا من (2749,17) جنيه، فيما بلغت أقل زيادة لأحدث إمام معين على الدرجة الثالثة من حملة الليسانس نحو (2658,44) جنيه، ليصبح الإجمالي (4075,54) جنيه بدلا من (1417,1) جنيه. مبينا أن الوزارة قامت بتحسين أوضاع الأئمة المالية بزيادة في بدل صعود المنبر قدره (1000) جنيه في يناير 2016، وزيادة ثانية قدرها (600) جنيه لحملة الليسانس، و(800) جنيه لحملة الماجستير، و(1000) جنيه لحملة الدكتوراه في يونيو 2019، وزيادة ثالثة قدرها (500) جنيه لحملة الدكتوراه، و(300) جنيه لحملة الماجستير، و(100) جنيه لحملة دبلوم الدراسات العليا وخريجي البرنامج الرئاسي في يناير 2021.

كما أشار الوزير إلى أنه تم الانتهاء من الدفعة الأولى من الأئمة المرشحين لبرنامج الإمام المفكر للانتقال من فكر النخبة إلى فكر المجتمع، وأن الهدف من هذا البرنامج هو التحول بالإمام من متلقٍ لقضايا الفكر المستنير والمتجدد لمنتج لقضايا التجديد، موضحًا أن دورات برنامج الإمام المفكر ستكون متخصصة وشديدة التميز ومتقدمة المستوى.

من جانب آخر أطلق وزير الأوقاف برامج التدريب الإقليمي بالمديريات إلى جانب البرامج المركزية بأكاديمية الأوقاف الدولية ومركز التدريب بمسجد النور ومركز التدريب بمعسكر أبي بكر الصديق بالإسكندرية، والبداية بمحافظة الشرقية منتصف سبتمبر الجاري، كما ستنطلق هذه الدورات في جميع المحافظات قبل نهاية الشهر الجاري .

وزير الأوقاف يطلق برامج التدريب بالمديريات الإقليمية منتصف سبتمبر..صور

وزير الأوقاف يطلق برامج التدريب بالمديريات الإقليمية منتصف سبتمبر..صور