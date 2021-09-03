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بملابس جريئة.. ميرهان حسين تقضي إجازتها في الساحل (صور)

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بملابس جريئة.. ميرهان حسين تقضي إجازتها في الساحل (صور) بملابس جريئة.. ميرهان حسين تقضي إجازتها في الساحل (صور)

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نشرت الفنانة ميرهان ميرهان حسين مجموعة صور جديدة عبر حسابها الخاص على موقع الصو والفيديو انستجرام، أثات جدلًا واسعًا وسط جمهورها ومتابعيها وظهرت خالها بملابس صيفية.

في سياق آخر تتواجد ميرهان حاليًا في الساحل الشمالي للمشاركة في عروض أول عروضها المسرحية، مع النجم أشرف عبدالباقي «شمسية وأربع كراسي»، محمد عبدالرحمن توتا، محمد أنور، محمد أسامة أوس أوس، تأليف كريم سامي، إخراج أشرف عبدالباقي.

تدور أحداث المسرحية في إطار كوميدي اجتماعي من خلال أسرة مقيمة بإحدى قرى الساحل الشمالي ويصل إليها طرد غامض يدفعهم للبحث خلفه مما يوقعهم في الكثير من المواقف الكوميدية.

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