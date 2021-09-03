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«صوتها طالع بالعافية».. جمهور عبدالوهاب ينتقد أدائها فى حفل جدة

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«صوتها طالع بالعافية».. جمهور شيرين عبدالوهاب ينتقد أدائها فى حفل جدة «صوتها طالع بالعافية».. جمهور عبدالوهاب ينتقد أدائها فى حفل جدة

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تعرضت المطربة عبدالوهاب لموجة من الانتقادات، والتعليقات الساخرة، بسبب أداءها في الحفل الذي أحيته، أمس، بجدة بالمملكة العربية ، حيث أن جمهورها لاحظ ضعف صوتها، مشيرين إلى أنهم لم يتوقعوا ذلك المستوى من الغناء، وأشار البعض إلى أنها كانت تشعر بالتوتر على المسرح خلال غنائها.

فعلق أحدهم قائلًا: «صوتها طالع بالعافية، واضح إنها مش مبسوطة ومش دي شيرين اللي نعرفها»، والأخير كتب: «مش شيرين اللي نعرفها لا في اللبس ولا في الصوت ولا حتى الميك أب»، «شيرين فيها حاجة مش مظبوطة»، «ليه صوتها كدا».

يشار إلى أن شيرين عبدالوهاب افتتحت حفلها بأغنية «نساي»، وتفاعل معها الجمهور السعودي الذي أقبل على حضور حفلها مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

كانت أعلنت شيرين عبدالوهاب، قبل الحفل مرور والدتها بأزمة صحية ودخولها المستشفى، وطالبت الجميع بالدعاء لها بالشفاء العاجل، مشيرة إلى أنها تشعر بالتوتر.

قالت شيرين، خلال لها من كواليس الحفل: «ادعو لوالدتي فهي في المستشفى حاليا، وأنا غصب عني متوترة، لكني أنوي تقديم أحلى حفلة لجمهوري، ودعواتكم لوالدتي».

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