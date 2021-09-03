بسبب فاتورة كهرباء.. سائق يشرع في قتل خاله بشبرا الخيمة

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أصيب مبيض محارة بشبرا الخيمة بجرح نافذ إثر نشوب مشاجرة بينه وبين نجل شقيقته سائق توك توك لخلاف على دفع قيمة فاتورة إيصال عداد كهرباء مشترك بالمنزل مقر سكنهما وتم نقل المصاب للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.



تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، بورود إشارة من المستشفى بوصول مبيض محارة مصاب بجرح نافذ بالجانب الأيسر وكدمات وسحجات بالوجه والرأس، إثر إدعاء مشاجرة.



انتقلت قوات الامن لمكان الواقعة وبسؤال المصاب «ك ر ر»، 40 سنة، مبيض محارة اتهم نجل شقيقته «م ص م»، 35 سنة سائق توك توك، بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته بسلاح أبيض «سكين» إثر حدوث مشادة كلامية بينهما بسبب الخلاف على دفع قيمة إيصال عداد كهرباء مشترك بالمنزل مقر سكنهما.

وتمكن ضباط مباحث قسم شرطة ثان شبرا الخيمة من ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المبين، وتم بإرشادهضبط السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة، وجرى التحفظ عليه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.